5 міфів про День святого Валентина, в які досі вірять

Щороку 14 лютого у багатьох країнах світу відзначають День святого Валентина або ж День закоханих.

Останніми роками українці також активно долучаються до цього святкування. Але в легенді цього свята є декілька неточностей, які сприймають за дійсність.

Що ж відзначають 14 лютого і чи був Валентин покровителем таємно закоханих пар?

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Православна церква України та Washington Post допомогли розвінчати деякі міфи про День закоханих.

Міф №1: День святого Валентина винайшли компанії, які виробляють і продають вітальні листівки

Традиційно до Дня святого Валентина люди дарують своїм парнерам листівки у формі сердечок – "валентинки".

У фільмі 2004 року "Вічне сяйво чистого розуму" персонаж Джима Керрі Джоел каже, що свято "винайшли компанії, які випускають вітальні листівки, щоб змусити людей почуватися погано".

Як виявилося, День святого Валентина і листівки до Дня святого Валентина існували задовго до комерціалізації.

14 лютого ще вікторіанці обмінювалися жетонами, банкнотами і саморобними картками.

Традиція стала популярною, коли в середині XIX століття покращилася поштова інфраструктура.

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Тоді з’явилася можливість анонімно надсилати романтичні записки.

Масово виробляти вітальні листівки розпочали в США в 1849 році.

Cвято, яке прийнято відзначати 14-го лютого як день закоханих, насправді не відповідає фактам з реального життя святого Валентина. Фото: yalcinsonat1/Depositphotos

Міф № 2: Святий Валентин є покровителем закоханих

Православна церква вшановує кілька святих з ім’ям Валентин.

Ймовірно, що святий, який згадується у масовій культурі 14-го лютого, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський (Італійський).

Він жив в італійському місті Терні у III столітті і був страчений 269 року.

За словами Лізи Бител, яка вивчає історію християнства, швидше за все, День святого Валентина знаменує собою мученицьку смерть чоловіка, а не свято закоханих.

Також легенда свята насправді не відповідає фактам з реального життя святого Валентина.

Відповідно до однієї із найпопулярніших історій, святий Валентин вінчав закохані пари попри заборону жорстокого імператора Клавдія II.

Однак в цій легенді є значна помилкка у хронології подій, адже за часів життя святого Валентина у III столітті взагалі ще не існувало особливого обряду церковного вінчання.

Церква вважала законним той шлюб, що укладався відповідно до громадянських законів і закріплювався християнами через спільне причастя та оголошення перед членами громади.

Міф №3: 14 лютого завжди було святом любові

Ми успадкували сучасну версію Дня святого Валентина від вікторіанців, але за деякими свідченнями, справжня історія свята може походити зі Стародавнього Риму.

В середині лютого римляни відзначали Луперкалії, свято пияцтва, під час якого жінок били пасками зі шкіри козла, якого принесли в жертву. Жінки вважали, що це лікує їх від неплідності.

Святкування було остаточно засуджено Папою Геласієм в кінці V століття, але ймовірно, палкий дух свята переріс в традиції Дня святого Валентина.

Міф №4: День святого Валентина – церковне свято

У ПЦУ пояснюють: попри згадку святого Валентина у назві, День закоханих – це не християнське свято.

"Святий Валентин до закоханих має такий самий стосунок, як і будь-який інший святий", – кажуть у ПЦУ. Водночас Церква закликає вірян святкувати любов щодня, а не лише в якийсь визначений день.

Загалом 14 лютого Православна Церква згадує 10 святих, серед яких є мученик Трифон, мучениця Перпетуя та інші. Також 14 лютого у цьому році передсвято Стрітення Господнього.

Римо-католицька Церква цього дня вшановує пам’ять святих Кирила і Мефодія. Водночас у Римському мартиролозі Валентин є серед 10 святих, яких згадують 14 лютого.

Міф №5: Амур – це втілення романтики

Коли справа доходить до Дня святого Валентина, немає нікого більш популярного, ніж Купідон – рожевощокий херувим.

Але він не завжди був пухким малюком з пов'язкою на стегнах. Амур – римське втілення грецького бога Ероса. Цей бог, "найпрекрасніший з усіх безсмертних", був далеко не чарівним.

Ерос мав владу як над богами, так і над смертними. Його описували як молодого чоловіка, який є гарним і водночас небезпечним.