З цього матеріалу ви дізнаєтесь: Який формат підготовки до ЗНО краще обрати.

Перелік сайтів для самопідготовки до ЗНО з української мови.

Як обрати кваліфікованого репетитора.

На що звернути увагу при підготовці до ЗНО з української мови та літератури.

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури не омине жодного школяра, який планує далі навчатися у виші.

Тож підготовка до цієї дисципліни повинна бути ґрунтовною.

Тестування з української мови та літератури є обовязковим. Фото luckybusiness/Depositphotos

Тестування 2020 року відбудеться 26 травня.

Попереду ще три насичені місяці, яких цілком вистачить для підготовки – тож не гаймо часу!

Кваліфіковані поради по темі ми отримали від:

Ірини Кевлюк , засновниці репетиторського центру "Акцент+";

Дмитра Волошина , співзасновника та CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply.

ЩО ТАКЕ ЗНО

Це тест з української мови та літератури, який має 58 завдань різної форми: 33 завдання з мови, 24 – з літератури та одне відкрите з розгорнутою відповіддю.

На виконання відведено 180 хвилин, які потрібно раціонально розподілити між завданнями, зважаючи на рівень складності.

Щоб оцінити масштаби роботи, а також побудувати правильну стратегію виконання завдань, у процесі підготовки необхідно ознайомитися з видами завдань, критеріями оцінювання та часовими рамками.

Під час складання ЗНО учню надається чорновий бюлетень для позначення відповідей (окремо з мови та літератури). Тож 180 хвилин варто розрахувати так, щоб був час на перенесення відповідей у офіційні бланки.

Щоб адекватно оцінити свої сили та час експерти рекомендують проходити минулорічний тест із увімкненим таймером.

Ознайомитися з організаційними моментами можна також під час проведення пробного ЗНО.

ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ЗНО

Найважче завдання для учня під час підготовки – правильна мотивація та комфортно спланований графік занять, розповідає філологиня Ірина Кевлюк.

За рекомендаціями репетитора, підготовка до одного предмету повинна проходити мінімум двічі на тиждень з тривалістю заняття півтори години.

Є три підходи до підготовки:

самостійна підготовка,

робота з репетитором ,

навчання за допомогою онлайн-курсів.

Вони можуть бути як єдиною формою, так взаємодоповнювати один одного.

Кожен із цих форматів буде дієвий, якщо об'єктивно оцінити свої вміння та обсяги інформації, яку потрібно осилити.

Самостійно підготуватися до ЗНО з української мови та літератури – цілком реально.

"Діти, які не ходять до репетиторів, а працюють лише зі шкільною програмою, мають шанси отримати високі результати, – переконана педагогиня Ірина Кевлюк.

Тут все залежить в їхньої цілеспрямованості, компетентності та вмотивованості".

При цьому вона визнає, що такі випадки – поодинокі, адже "самостійно систематизувати великий обсяг матеріалу дуже складно – потрібно вміти акцентувати увагу на деталях та виокремлювати найважливіші моменти".

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Якщо ви готуєтесь до тестування самотужки, вам також потрібно перевірити, чи не змінилась програма курсу на цей рік.

З систематизацією тем для комфортного самостійного вивчення можуть допомогти чимало онлайн-курсів від українських навчальних платформ.

Наприклад, портал Prometheus чітко вказує, що їхній курс "розрахований не на вивчення української мови та літератури як такої, а на допомогу вам саме у підготовці до ЗНО".

Курс розбито на теми, кожна з яких містить блоки або підтеми, що відповідають програмі ЗНО та засновані на досвіді попередніх років.

"Є багато якісних онлайн-курсів, деякі з них я рекомендую своїм учням.

Готуючись до ЗНО таким методом, важливо, щоб дитина робила правильні висновки, розуміла, у чому саме допустилася помилки", – пояснює Ірина.

Самостійно підготуватися до ЗНО – цілком реально.Фото BrianAJackson/Depositphotos

Існує стереотип, що допомоги репетитора потребують діти у яких слабкі вчителі в школі.

"Це не зовсім так, – пояснює філологиня.

До мене приходять навіть переможці конкурсів та олімпіад. Просто репетитор допомагає систематизувати, узагальнити та повторити всі знання".

Роботу з репетитором варто організувати комфортно. Більшою мірою це залежить від педагога, саме він має підібрати тактику, зважаючи на особливості дитини.

Якимсь дітям зручніше буде відвідувати репетиторські центри та готуватися у міні групах, а інші можуть віддавати перевагу індивідуальним та онлайн-заняттям з репетитором.

"У мене є досвід співпраці з учнями по Skype із США, Франції, Швейцарії, Марокко, Йорданії, українських міст і сіл – це нормальна практика, але все залежить від типажу дитини.

Якщо вона холерик чи сангвінік, то онлайн буде дуже важко утримати її увагу", – застерігає Ірина.

9 РЕСУРСІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО

Prometheus

Цей онлайн-курс з української мови та літератури складається із п'яти модулів.

До кожної підтеми пропонуються відеолекції, презентації, конспекти, аудіозаписи пісень та творів, які було покладено на музику або використано для написання музичних творів, п’єс, опер, балетів тощо.

Курс безкоштовний та доступний до перегляду в будь-який час, що значно спростить підготовку та дозволить ще раз переглянути потрібне безпосередньо перед тестуванням.

Перед початком навчання на курсі варто уважно ознайомитись з розділом "Як користуватися цим курсом", який допоможе спланувати навчальний процес, спростить користування наявними матеріалами.

Be Smart

На платформі розміщено онлайн-курси для підготовки з української мови та літератури.

Програма викладена у відеолекціях, також додаються тести для самоперевірки.

Крім того, ресурс пропонує відеоогляд тесту ЗНО-2019.

EdEra

Онлайн-курс "Українська мова та література" розглядає основні розділи мовознавства, які необхідно знати для успішного складання ЗНО.

Програма розрахована на шість тижнів по чотири години.

Окремо на платформі можна пройти онлайн-курс у формі корисних порад (лайфхаків) з української літератури.

Освіта. UA

Тут можна пройти тести, що були запропоновані для виконання під час основних та додаткових сесій за всі роки існування ЗНО в Україні.

Під кожним завданням у тестах з української мови та літератури додано опис правильного виконання та схему його оцінювання.

Після виконання тестів, надаються правильні відповіді на всі завдання та розраховується результат.

Крім того, платформа запустила безкоштовний подкаст, який допоможе підготуватися до ЗНО з української літератури.

Випуски подкасту виходять щотижня.

ЗНО клуб

Сайт спеціалізується на підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Тут можна пройти тестування з української мови та літератури, а у розділі "Підготовка до ЗНО" знайти корисні поради та лайфхаки стосовно вивчення предмету.

iLearn

Портал iLearn вимагає реєстрації, під час якої учень має створити гейміфікованого героя й разом з ним пройти онлайн-курс з підготовки до обраного предмету.

Також тут доступні вебінари і тестування для перевірки знань.

ZNO UA

Це YouTube-канал про підготовку до ЗНО, на якому публікуються відеоуроки, лекції та анонси освітніх подій.

Тут можна переглянути відео-аналіз тестів за минулі роки.

Крім того, є відео-пояснення окремих тем з української мови та літератури.

ZNO.IF.UA

На сайті зібрана необхідна інформація виключно з української мови та літератури.

Тут також є база завдань ЗНО за минулі роки.

Плюс на платформі публікується теоретична інформація для підготовки: біографії письменників, аналізи творів, приклади вдалого написання власного висловлювання.

Schoollit

Платформа спеціалізується виключно на тестуванні з української мови та літератури.

Окрім онлайн-тестів та теоретичної інформації, на сайті можна знайти аудіокниги та фільми за шкільною програмою української літератури.

ЯК ОБРАТИ РЕПЕТИТОРА

Вибір професійного репетитора – це досить складне завдання.

Педагог із 20-річним досвідом викладання Ірина Кевлюк проконсультувала нас, за якими характеристиками потрібно обирати професійного фахівця з підготовки до ЗНО:

– Компетентність у обраному профілі.

Не шукайте універсальних "солдатів", якщо педагог пропонує підготовку з 3-4 предметів – варто задуматися щодо його обізнаності.

– Досвід роботи з дітьми та знання методики викладання.

Педагог повинен бути з дитиною на одній хвилі та запропонувати комфортний підхід викладання, зважаючи на типаж.

Репетитор повинен бути компетентним у обраному профілі. Фото monkeybusiness/Depositphotos

– Загальна ерудиція плюс постійна самоосвіта і вдосконалення: курси, освітні форуми, обмін досвідом з колегами, майстер-класи тощо.

– Почуття гумору – дітям не цікаво займатися із викладачем, який сухо викладає матеріал.

– Реальні відгуки про роботу репетитора.

Менше довіряйте анкетам, адже вони можуть бути частково скопійовані у колег.

Ідеально, коли репетитора вам радять друзі чи знайомі.

– Стаціонарна освіта, а не заочне навчання.

– Скріншоти сертифікатів ЗНО.

– Зібрана інформація щодо вступної кампанії учнів попередніх років.

Професійний репетитор легко зможе надати інформацію, в яких вишах та на яких умовах навчаються його учні.

– Забезпечення робочої атмосфери та комфорту під час занять.

– Не вірте, якщо репетитор обіцяє за кілька місяців підготувати до ЗНО.

"В таких випадках я відверто кажу клієнтам: "Зроблю все можливе, але це буде експрес-підготовка з акцентом на складні теми та безліч матеріалу для самоопрацювання", – зізнається Ірина.

ЛАЙФХАКИ З ПІДГОТОВКИ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

"Стосовно тем, які даються учням найскладніше, можу виділити наступні:

відокремлені члени речення;

узгодження числівника з іменником;

правопис прислівників;

способи вираження підмета і присудка.

Із літератури – теорія літератури (тропи, жанри й т.п), іноді несприйняття якогось літературного твору. Але все індивідуально", – ділиться власним досвідом викладачка.

Часто тести перевіряють не лише ерудицію, а й уважність учня.

Наприклад, у завданні можуть попросити позначити рядок із неправильно написаними словами або обрати варіант, який може мати два варіанти написання.

"Коли будете готуватися, не забувайте, що на ЗНО важливо знати не тільки правила граматики та пунктуації, а й виключення з них.

Якщо ви претендуєте на високий результат, зверніть увагу саме на ті моменти, коли правила не працюють", – рекомендує співзасновник та CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply Дмитро Волошин.

Найвище оцінюється завдання відкритого типу – 20 балів.

Щоб отримати максимальний результат, потрібно дотримуватися чіткої структури твору, адже кожна складова має свої критерії оцінювання.

Тому під час підготовки варто детально ознайомитися із основними елементами структури та відпрацювати написання творів за вказаною схемою.

"Не секрет, що більшість випускників не може писати творчі роботи.

Це покоління "sms-ників": "так", "ні", "ok", смайлик...

Тому я починаю працювати з елементарними роботами (рівень 5 класу), зазвичай, це твори-описи рідної людини, тварини тощо.

Поступово використовуємо епітети, порівняння, метафори, а через деякий час розпочинаємо писати твори-розповіді: "Я хочу розповісти про…", "Мій ідеальний ранок...", "День, який я не можу забути..." і т.д.

І лише через кілька місяців пишемо твори-роздуми в форматі ЗНО", – розповідає свою методику Ірина Кевлюк.

Стосовно редакції нового українського правопису – причин для хвилювання немає.

Якщо учень під час власного висловлення буде користуватися попереднім або новим правописом – це не вважатиметься помилкою ще п'ять років. Таке рішення затверджено Центром якості освіти.

ЛАЙФХАКИ З ПІДГОТОВКИ З ЛІТЕРАТУРИ

Вивчаючи програму з української літератури, особливу увагу потрібно приділити деталям.

Це допоможе краще запам'ятати твір та ідентифікувати автора.

"Я намагаюся давати дітям якісь нетипові факти з біографії письменників, історії написання творів – чим цікавіша інформація, тим краще дитина її запам'ятовує.

Наполегливо рекомендую дітям повністю читати всі тексти і не використовувати скорочень, навіть якщо раніше вони читали твір.

Хрестоматію можна переглянути в кінці підготовки, щоб повторити аналіз твору та характеристику героїв", – пояснює Ірина.

Крім того, серед завдань можуть трапитися "запитання з родзинкою".

Готуючись до тестування з літератури, потрібно приділити увагу деталям. Фото Estradaanton/Depositphotos

"Наприклад, в розділі української літератури може бути запитання про те, кому присвячено той чи інший твір.

Тому за тиждень-два до тесту варто "пройтися" по всіх творах і виписати, хто автор і кому він його присвятив", – розповідає Дмитро, аналізуючи екстрені заходи для підготовки до ЗНО.

Для того, щоб запам'ятати велику кількість інформації про різні літературні твори її потрібно візуалізувати.

Успіх такого методу криється в самостійній систематизації інформації.

На це не варто витрачати багато часу, чи використовувати складні програми – достатньо прописати ручкою зрозумілу для себе таблицю.

"В жодному разі не раджу користуватися шпаргалками на іспиті, але готувати їх – все ж хороша ідея.

Вони потрібні, щоб краще зафіксувати інформацію в пам'яті.

Використовуйте в процесі навчання прості та зрозумілі схеми, щоб було легше розуміти закономірності.

Головне – робити мапу самому, а не перемальовувати чужу", – пояснює Дмитро Волошин.

Дарія Поперечна, УП.Життя

Титульне фото dreamcreation01/Depositphotos

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