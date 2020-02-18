ОНОВЛЕНО 09.03.2021

Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови не омине жодного школяра, який хоче отримати атестат про закінчення навчання у школі.

А тест з української літератури відтепер знадобиться для вступу на конкретні спеціальності.

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Тестування з цих предметів у 2021 році відбудеться 1 червня.

Кваліфіковані поради стосовно підготовки ми отримали від:

Ірини Кевлюк , засновниці репетиторського центру "Акцент+";

Дмитра Волошина , співзасновника та CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply.

Яким буде ЗНО з української мови та літератури 2021

Раніше завдання з української мови та літератури складали один тест і були обов'язковими для всіх випускників шкіл.

Цьогоріч ЗНО за цими напрямками розділили на два типи:

з української мови;

з української мови та літератури.

Випускники шкіл та абітурієнти повинні самі обрати тип тесту, зважаючи на подальші вимоги вступу.

Тестування з української мови є обовязковим. Фото luckybusiness/Depositphotos

Тест з української мови

Українська мова – один із обов'язкових предметів Державної підсумкової атестації (ДПА).

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Цей тест можуть складати випускники, які не планують вступати до вишу, проте хочуть отримати атестат про завершення повної загальної середньої освіти.

А також вступники, які обрали спеціальності, що не потребують тесту з літератури.

Сертифікаційна робота міститиме лише завдання з української мови:

39 завдань закритих форм з вибором відповіді або на встановлення відповідності (№ 25-63);

1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді (№ 67).

Результат виконання цих завдань буде зараховуватися як ДПА з української мови.

Найвища кількість балів, яку можна отримати за цей перелік завдань – 74 бали.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест з української мови та літератури

Ця сертифікаційна робота містить запитання з двох предметів і передбачає виконання всіх завдань тестового зошита.

Всього буде 67 завдань:

з вибором однієї правильної відповіді;

на встановлення відповідності;

відкритої форми з короткою письмовою відповіддю ;

відкритої форми з розгорнутою письмовою відповіддю.

На їх виконання відведено 210 хвилин.

Максимальна кількість тестових балів з української мови та літератури складає 116 балів.

Виконання всіх завдань тесту буде зараховано одразу як три оцінки.

ЗНО з мови та літератури потрібне абітурієнтам, які вступають на гуманітарний напрямок. Ознайомитися з переліком спеціальностей можна за посиланням.

Загалом під час тестування з української мови і літератури буде надано три бланки відповідей із зазначенням номерів тестових завдань:

бланк А – для закритих завдань;

Б – для завдань із короткою формою відповіді;

В – для завдання із розгорнутою формою відповіді.

Під час складання ЗНО учню також надається чорновий бюлетень для позначення відповідей (окремо з мови та літератури). Важливо розрахувати час так, щоб встигнути перенести відповіді у офіційні бланки.

Щоб побудувати правильну стратегію виконання завдань, у процесі підготовки необхідно детально ознайомитися з видами завдань, критеріями оцінювання та часовими рамками.

Як підготуватися до ЗНО з української мови та літератури

Найважче завдання для учня під час підготовки – знайти правильну мотивацію та спланувати графік занять, розповідає філологиня Ірина Кевлюк.

За рекомендаціями репетитора, підготовка до одного предмету повинна проходити мінімум двічі на тиждень з тривалістю заняття 1,5 години.

Є три підходи до підготовки:

самостійна підготовка,

робота з репетитором ,

навчання за допомогою онлайн-курсів.

Вони можуть бути як єдиною формою, так взаємодоповнювати один одного.

Кожен із цих форматів буде дієвий, якщо об'єктивно оцінити свої вміння та обсяги інформації, яку потрібно осилити.

Самостійно підготуватися до ЗНО з української мови та літератури – цілком реально.

"Діти, які не ходять до репетиторів, а працюють лише зі шкільною програмою, мають шанси отримати високі результати, – переконана педагогиня Ірина Кевлюк.

Тут все залежить в їхньої цілеспрямованості, компетентності та вмотивованості".

При цьому вона визнає, що такі випадки – поодинокі.

"Самостійно систематизувати великий обсяг матеріалу дуже складно – потрібно вміти акцентувати увагу на деталях та виокремлювати найважливіші моменти", – пояснює репетитор.

Самостійно підготуватися до ЗНО – цілком реально.Фото BrianAJackson/Depositphotos

Якщо ви готуєтесь до тестування самотужки, вам також потрібно перевірити, чи не змінилась програма курсу на цей рік.

З систематизацією тем для комфортного самостійного вивчення можуть допомогти онлайн-курси.

"Є багато якісних онлайн-курсів, деякі з них я рекомендую своїм учням.

Готуючись до ЗНО таким методом, важливо, щоб дитина зробила правильні висновки, розуміла, у чому саме допустилася помилки", – пояснює Ірина.

Перегляньте список безкоштовних онлайн-курсів для підготовки до ЗНО з різних предметів, щоб обрати для себе комфортну програму та оптимальне навантаження.

Як підготуватися до тесту з української мови

Репетитор виділила кілька тем з програми ЗНО, які даються учням найскладніше:

відокремлені члени речення;

узгодження числівника з іменником;

правопис прислівників;

способи вираження підмета і присудка.

Часто тести перевіряють не лише ерудицію, а й уважність учня.

Наприклад, у завданні можуть попросити позначити рядок із неправильно написаними словами або обрати варіант, який може мати два варіанти написання.

"Коли будете готуватися, не забувайте, що на ЗНО важливо знати не тільки правила граматики та пунктуації, а й виключення з них.

Якщо ви претендуєте на високий результат, зверніть увагу саме на ті моменти, коли правила не працюють", – рекомендує співзасновник та CTO онлайн-платформи для пошуку репетиторів Preply Дмитро Волошин.

Найвище оцінюється завдання відкритого типу, тобто написання творчої роботи.

Щоб отримати максимальний результат, потрібно дотримуватися чіткої структури матеріалу, адже кожна складова має свої критерії оцінювання.

Тому під час підготовки варто детально ознайомитися із основними елементами структури та відпрацювати написання творів за вказаною схемою.

"Не секрет, що більшість випускників не може писати творчі роботи.

Це покоління "sms-ників": "так", "ні", "ok", смайлик...

Тому я починаю працювати з елементарними роботами (рівень 5 класу), зазвичай, це твори-описи рідної людини, тварини тощо.

Поступово використовуємо епітети, порівняння, метафори, а через деякий час розпочинаємо писати твори-розповіді: "Я хочу розповісти про…", "Мій ідеальний ранок...", "День, який я не можу забути..." і т.д.

І лише через кілька місяців пишемо твори-роздуми в форматі ЗНО", – розповідає свою методику Ірина Кевлюк.

Стосовно редакції нового українського правопису – причин для хвилювання немає.

До ЗНО з української мови не включатимуть завдань на знання правил оновленого правопису.

Якщо учень під час власного висловлення буде користуватися попереднім або новим правописом – це не вважатиметься помилкою ще п'ять років. Таке рішення затверджено Центром якості освіти.

Як вдало здати тест з української літератури

Серед тем з української літератури, які даються учням найважче, педагог називає теорію літератури.

"Іноді є несприйняття якогось літературного твору, але це індивідуально", – ділиться досвідом викладачка.

Вивчаючи програму з української літератури, особливу увагу потрібно приділити деталям.

Це допоможе краще запам'ятати твір та ідентифікувати автора.

"Я намагаюся давати дітям якісь нетипові факти з біографії письменників, історії написання творів – чим цікавіша інформація, тим краще дитина її запам'ятовує.

Наполегливо рекомендую повністю читати всі тексти і не використовувати скорочень, навіть якщо раніше діти читали твір.

Хрестоматію можна переглянути в кінці підготовки, щоб повторити аналіз твору та характеристику героїв", – пояснює Ірина.

Готуючись до тестування з літератури, потрібно приділити увагу деталям. Фото Estradaanton/Depositphotos

Крім того, серед завдань можуть трапитися "запитання з родзинкою".

"Наприклад, в розділі української літератури може бути запитання про те, кому присвячено той чи інший твір.

Тому за тиждень-два до тесту варто "пройтися" по всіх творах і виписати, хто автор і кому він його присвятив", – розповідає Дмитро, аналізуючи експрес методи для підготовки до ЗНО.

Для того, щоб запам'ятати велику кількість інформації про різні літературні твори, її потрібно візуалізувати.

Успіх такого методу криється в самостійній систематизації інформації.

На це не варто витрачати багато часу, чи використовувати складні програми – достатньо прописати ручкою зрозумілу для себе таблицю.

"В жодному разі не раджу користуватися шпаргалками на іспиті, але готувати їх – все ж хороша ідея.

Вони потрібні, щоб краще зафіксувати інформацію в пам'яті.

Використовуйте в процесі навчання прості та зрозумілі схеми, щоб було легше розуміти закономірності.

Головне – робити мапу самому, а не перемальовувати чужу", – пояснює Дмитро Волошин.

Як вибрати репетитора для підготовки до ЗНО

Педагог із 20-річним досвідом викладання Ірина Кевлюк проконсультувала нас, за якими характеристиками потрібно вибирати репетитора з підготовки до ЗНО:

🔴 Компетентність у обраному профілі.

Не шукайте універсальних "солдатів", якщо педагог пропонує підготовку до 3-4 предметів – варто задуматися щодо його обізнаності.

🔴 Досвід роботи з дітьми та знання методики викладання.

Педагог повинен бути з дитиною на одній хвилі та запропонувати комфортний підхід викладання, зважаючи на типаж.

🔴 Загальна ерудиція та почуття гумору.

Професійний репетитор повинен повсякчас займатися самоосвітою і вдосконаленням.

Це можуть бути курси, освітні форуми, обмін досвідом з колегами, майстер-класи тощо.

Крім того, дітям не цікаво займатися із викладачем, який сухо викладає матеріал.

Репетитор повинен бути компетентним у обраному профілі. Фото monkeybusiness/Depositphotos

🔴 Реальні відгуки про роботу репетитора.

Менше довіряйте анкетам, адже вони можуть бути частково скопійовані у колег.

Ідеально, коли репетитора вам радять друзі чи знайомі.

🔴 Стаціонарна освіта – а не заочне навчання.

🔴 Скріншоти сертифікатів ЗНО.

Мова йде, про сертифікати учнів, які проходили підготовку до тестування із цим репетитором.

🔴 Зібрана інформація щодо вступної кампанії учнів попередніх років.

Професійний репетитор легко може надати інформацію, в яких вишах та на яких умовах навчаються його учні.

🔴 Забезпечення робочої атмосфери та комфорту під час занять.

🔴 Реальне розподілення навчальної програми.

Не вірте, якщо репетитор обіцяє за кілька місяців підготувати до ЗНО.

"В таких випадках я відверто кажу клієнтам: "Зроблю все можливе, але це буде експрес-підготовка з акцентом на складні теми та безліч матеріалу для самоопрацювання", – зізнається Ірина.

Дарія Поперечна, УП.Життя

Титульне фото dreamcreation01/Depositphotos

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