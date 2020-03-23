Президент Ізраїлю читає казки онлайн – щоб батьки відпочили під час карантину

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині, повідомляє JewishPress.

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін читає казку

"Я знаю, що цей нелегкий час, і що діти вдома.

Навіть якщо ми всі любимо бути разом як сім'я, це виклик.

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Я запрошую вас приєднатися і провести час. Я читаю чудову, мудру книгу Леї Гольдберг "Здається квартира".

Читайте разом зі мною, всією сім'єю або просто з дітьми (і не поспішайте випити кави або взяти телефон)", – сказав президент Ізраїлю.

Ця книга нагадує, як важливо бути дружнім до сусідів.

Рівлін натякнув, що він зробить ще одну "історію", написавши в Facebook: "Ми зустрінемося знову наступного тижня".

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