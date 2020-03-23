Президент Ізраїлю читає казки онлайн – щоб батьки відпочили під час карантину

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін почав читати казки для дітей, що перебувають на карантині, повідомляє JewishPress.
|Президент Ізраїлю Реувен Рівлін читає казку
"Я знаю, що цей нелегкий час, і що діти вдома.
Навіть якщо ми всі любимо бути разом як сім'я, це виклик.
Я запрошую вас приєднатися і провести час. Я читаю чудову, мудру книгу Леї Гольдберг "Здається квартира".
Читайте разом зі мною, всією сім'єю або просто з дітьми (і не поспішайте випити кави або взяти телефон)", – сказав президент Ізраїлю.
Ця книга нагадує, як важливо бути дружнім до сусідів.
Рівлін натякнув, що він зробить ще одну "історію", написавши в Facebook: "Ми зустрінемося знову наступного тижня".
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