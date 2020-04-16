МОН закликало не планувати дзвоники та випускні

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
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16 квітня 2020

Міністерство освіти і науки пропонує не проводити цьогоріч останні дзвоники та випускні вечори, щоб не розповсюджувати коронавірус.

Про це йдеться в листі МОН щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року.

Фото: UZHGOROD.NET.UA

"З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори". 

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки має два сценарії проведення ЗНО.

Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у будь-якому випадку і в липні, і в серпні зможе здійснити і пробне, і основну сесію ЗНО. 

За словами Мандзій, якщо ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня.

За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.

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