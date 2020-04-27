Всеукраїнська школа онлайн: теми уроків четвертого тижня

Розпочався четвертий тиждень всеукраїнської школи онлайн.
Міністерство освіти і науки опублікувало перелік тем, які учні будуть дистанційно вивчати цього тижня.
Традиційно, перше заняття розпочинається о 10 годині.
|Розклад занять для 5 класу. Фото МОН
|Розклад занять для 6 класу. Фото МОН
|Розклад занять для 7 класу. Фото МОН
|Розклад занять для 8 класу. Фото МОН
|Розклад занять для 9 класу. Фото МОН
|Розклад занять для 10 класу. Фото МОН
|Розклад занять для 11 класу. Фото МОН
Раніше у МОН опублікували розклад занять на їхньому YouTube-каналі.
- 1 урок – 10:00
- 2 урок – 10:30
- 3 урок (руханка) – 11:00
- 4 урок – 11:15
- 5 урок – 11:45
- 6 урок (руханка) – 12:15
- 7 урок – 12:30
Нагадаємо, що учні можуть переглянути онлайн-заняття з таких предметів:
- українська мова;
- українська література;
- історія України;
- всесвітня історія;
- англійська мова;
- фізика;
- алгебра;
- геометрія;
- географія;
- хімія;
Окрім YouTube-каналу МОН уроки транслюються на українських телеканалах.
Кожен з них закріплений за окремим навчальним класом:
- 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
- 6-й клас – ZOOM та NewsOne
- 7-й клас – ZIK
- 8-й клас – Індиго та УНІАН
- 9-й клас – Рада та UA: Культура
- 10-й клас – UA: Перший
- 11-й клас – М1
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