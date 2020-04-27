Всеукраїнська школа онлайн: теми уроків четвертого тижня

Дарія Поперечна УП.Життя
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27 квітня 2020

Розпочався четвертий тиждень всеукраїнської школи онлайн. 

Міністерство освіти і науки опублікувало перелік тем, які учні будуть дистанційно вивчати цього тижня. 

Традиційно, перше заняття розпочинається о 10 годині. 

 Розклад занять для 5 класу. Фото МОН
 Розклад занять для 6 класу. Фото МОН
 Розклад занять для 7 класу. Фото МОН
 Розклад занять для 8 класу. Фото МОН
 Розклад занять для 9 класу. Фото МОН
 Розклад занять для 10 класу. Фото МОН
 Розклад занять для 11 класу. Фото МОН

Раніше у МОН опублікували розклад занять на їхньому YouTube-каналі.

  • 1 урок – 10:00
  • 2 урок – 10:30
  • 3 урок (руханка) – 11:00
  • 4 урок – 11:15
  • 5 урок – 11:45
  • 6 урок (руханка) – 12:15
  • 7 урок – 12:30

Нагадаємо, що учні можуть переглянути онлайн-заняття з таких предметів:

  • українська мова;
  • українська література;
  • історія України;
  • всесвітня історія;
  • англійська мова;
  • фізика;
  • алгебра;
  • геометрія;
  • географія;
  • хімія;

Окрім YouTube-каналу МОН уроки транслюються на українських телеканалах. 

Кожен з них закріплений за окремим навчальним класом:

  • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна
  • 6-й клас – ZOOM та NewsOne
  • 7-й клас – ZIK
  • 8-й клас – Індиго та УНІАН
  • 9-й клас – Рада та UA: Культура
  • 10-й клас – UA: Перший
  • 11-й клас – М1

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