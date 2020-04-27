Всеукраїнська школа онлайн: теми уроків четвертого тижня

Розпочався четвертий тиждень всеукраїнської школи онлайн.

Міністерство освіти і науки опублікувало перелік тем, які учні будуть дистанційно вивчати цього тижня.

Традиційно, перше заняття розпочинається о 10 годині.

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Розклад занять для 5 класу. Фото МОН

Розклад занять для 6 класу. Фото МОН

Розклад занять для 7 класу. Фото МОН

Розклад занять для 8 класу. Фото МОН

Розклад занять для 9 класу. Фото МОН

Розклад занять для 10 класу. Фото МОН

Розклад занять для 11 класу. Фото МОН

Раніше у МОН опублікували розклад занять на їхньому YouTube-каналі.

1 урок – 10:00

2 урок – 10:30

3 урок (руханка) – 11:00

4 урок – 11:15

5 урок – 11:45

6 урок (руханка) – 12:15

7 урок – 12:30

Нагадаємо, що учні можуть переглянути онлайн-заняття з таких предметів:

українська мова;

українська література;

історія України;

всесвітня історія;

англійська мова;

фізика;

алгебра;

геометрія;

географія;

хімія;

Окрім YouTube-каналу МОН уроки транслюються на українських телеканалах.

Кожен з них закріплений за окремим навчальним класом:

5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна

6-й клас – ZOOM та NewsOne

7-й клас – ZIK

8-й клас – Індиго та УНІАН

9-й клас – Рада та UA: Культура

10-й клас – UA: Перший

11-й клас – М1

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