Чому COVID-19 – це не привід переривати вагітність

Гуля Поготова лікар-кардіолог Ph.D., виконавчий директор компанії Delta Medical
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27 квітня 2020

Напевно в період пандемії COVID-19 багато хто переглядає плани на вагітність і вирішує відкласти її до кращих часів.

А як бути тим, хто вже при надії?

Однозначно: народжувати!

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Вірус ніяким чином не може завадити виношуванню та пологам.

Так, COVID-19 – це дуже небезпечна хвороба і не можна спростовувати той факт, що імунітет вагітної, як правило, не такий і міцний… Але разом з тим вірус загрожує вагітній жінці не більше, ніж будь-якій іншій людині.

Я часто спілкуюся з лікарями, зокрема з акушерами-гінекологами, і станом на сьогодні вони переконані, що немає підстав вважати, що коронавірус може якимось чином позначатися на розвитку плода.

Так, є віруси, що мають здатність передаватися від матері до дитини внутрішньоутробно.

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Серед них, наприклад, кір, краснуха, цитомегаловірус тощо. Такі віруси, як ВІЛ, герпес і гепатит, найчастіше передаються дитині від матері при пологах.

А от з респіраторними вірусами, серед яких і COVID-19, такого зазвичай не відбувається.

І на сьогодні, за словами Юлії Давидової, головного спеціаліста з акушерства і гінекології НАМН України, із зареєстрованих у світі приблизно 160 вагітних, що перехворіли на коронавірус, лише дві – у Китаї та Великій Британії – народили малюків, що також мали такий діагноз.

У нас в країні є два випадки інфікування новонароджених. Обидва зафіксовані в Івано-Франківській області.

Малюки заразилися від матерів із позитивним результатом аналізів на COVID-19 уже після появи на світ.

За словами головного лікаря Київського міського пологового будинку №5 Дмитра Говсєєва, наразі в Україні ухвалено протокол ведення вагітності під час пандемії коронавірусу.

Документ регламентує також і поведінку вагітних.

Основні рекомендації для майбутніх мам такі самі, як і для всіх: максимальна самоізоляція, дотримання соціальної дистанції, уникнення контактів з хворими або з тими, хто контактував з вірусом, часте і ретельне миття рук з милом, користування санітайзером і дезінфекція поверхонь, до яких багаторазово торкаються протягом дня.

У разі нездужання вагітна має повідомити про свій стан лікаря і в разі необхідності вона буде госпіталізована.

Маю зауважити, що захворювання майбутньої мами на коронавірус не є показанням до переривання вагітності.

Наш організм дуже мудрий і налаштований, насамперед, на продовження роду, тому звик захищатися від вторгнення чужорідних агентів. І організм вагітної жінки не виняток.

Юлія Давидова під час нашої зустрічі розповіла мені про унікальний взаємозахист жінки, її майбутньої дитини та плаценти.

Виявляється, коли плацентарні структури зустрічаються з вірусом, вони починають виробляти спеціальні лімфоцити, які активують імунну систему.

Лімфоцити, зустрічаючись з вірусом, працюють на його знищення. Слідом за плацентарною відповіддю йде і відповідь плода на вторгнення віруса. Зростаючий організм виділяє цитокіни – білки неспецифічної імунної відповіді. Зрештою виходить, що цитокіни плода захищають і матір.

Отак всю вагітність імунна система матері, плода і плаценти взаємодіють досить ефективно.

Природа дуже мудра, і вона дає надійні механізми для захисту продовження роду. Тому матері здатні виносити плід в найекстремальніших умовах.

Тож тим, хто при надії, раджу зберігати спокій та рівновагу і дотримуватися термінів обов’язкових обстежень.

Перше відвідування для генетичного скринінгу – на 11-13 тижні вагітності, другі відвідини – на 20-22 тижні і "декретний термін" – у межах 30 тижнів.

Записуватися на обстеження варто завчасно та узгоджувати такі візити з лікарем індивідуально.

Майте на увазі, що захворювання вагітної на коронавірусну хворобу не є прямим показанням до кесарського розтину, оскільки на сьогодні це не дає ніяких гарантій, що саме так дитину можна убезпечити від зараження COVID-19 від мами з позитивним результатом на цей вірус.

Зате є усі передумови у такий спосіб заразити персонал пологового будинку, зокрема анестезіологів.

Тому кесарський розтин у всіх випадках проводять тільки за суворими акушерськими показаннями.

Що важливо, хворим на коронавірус породіллям не потрібно відмовлятися від грудного вигодовування немовлят.

Варто лише дотримуватися заходів безпеки. Мамі слід мити руки і надягати маску кожен раз, перш ніж взяти дитину.

Якщо жінка з COVID-19 годує своє дитя зцідженим молоком, то їй рекомендується мити руки, перш ніж торкатися молоковідсмоктувача і пляшечки.

І на завершення хочу сказати, що лікарі готові до COVID-19 у вагітних.

У всіх регіонах визначено пологові будинки та відділення, що прийматимуть жінок з підозрою та позитивним результатом на коронавірус. У столиці це пологові будинки №3 та №5.

Будемо сподіватись на краще!

Бережіть себе, бережіть близьких. Епідемія COVID-19, як і вагітність, рано чи пізно все одно закінчиться, а наші діти – з нами назавжди.

Гуля Поготова, лікар-кардіолог Ph.D., виконавчий директор компанії Delta Medical, спеціально для УП.Життя

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