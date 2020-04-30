Вступна кампанія-2020: умови подання документів та період проведення

Під час вступної кампанії-2020 студенти-контрактники зможуть дистанційно подати всі пакети документів, включно з оригіналами.

При цьому для абітурієнтів, які будуть зараховані на бюджетні місця, буде продовжено період прийому.

Про новий алгоритм вступної кампанії розповів заступник міністра освіти та науки Єгор Стадний під час онлайн-брифінгу.

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Фото luckybusiness/ Depositphotos

"Стадія, яка зазвичай була очною – це подача оригіналів заяв.

Коли відбувся сам відбір і є рекомендовані до зарахування на бюджетні місця, потрібно було очно подавати оригінал заяви підкріплений підписом.

Для студентів, які будуть зараховуватися на контрактні місця ми робимо таку подачу документів повністю дистанційною.

Скановані копії документів можна надсилати університетам, щоб уникнути надмірного пересування.

Абітурієнти, які зараховані на бюджетні місця зможуть або самостійно подати заяву, по одній людині в певний часовий проміжок.

Крім того ми плануємо подовжити період прийому оригіналів заяв та дозволити подачу оригіналу заяви з підписом поштою", – розповіли у міністерстві.

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При цьому МОН розглядає два сценарії проведення вступної кампанії, в залежності від того, коли будуть зняті карантинні обмеження.

Якщо карантинні заходи будуть скасовані до початку червня, зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 25 червня по 17 липня.

У такому випадку вступна кампанія розпочнеться з 1 серпня.

Другий сценарій розглядає варіант, коли карантинні обмеження будуть продовжені до початку серпня.

Тоді ЗНО буде проведене в період з 17 серпня по 4 вересня, а вступна кампанія розпочнеться 25 вересня.

Фото МОЗ

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