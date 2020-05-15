У МОН розповіли, коли буде відома дата відкриття дитсадків

Кабінет міністрів України 20 травня вирішить, коли дитсадки в кожному регіоні відновлять роботу.
Про це повідомила очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Interfax.
|Очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій
"Рішення буде приймати уряд України з урахуванням епідеміологічної ситуації.
Зараз це питання обговорюється, готуємо так званий коронавірусний протокол, щоб забезпечити безпеку як дітей, так і вихователів", – розповіла Мандзій.
За її словами, МОН зараз готує методичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в дошкільних дитячих установах.
"Необхідно підготувати самі установи.
Там повинні бути і антисептики, і інші засоби. Ми розуміємо, що не зможемо збільшити площі закладів дошкільної освіти, але ми зможемо впорядкувати процеси", – пояснила очільниця МОН.
Мандзій зазначила, що нові правила роботи дитсадків в Україні можуть бути готові вже в наступний понеділок, а методичні рекомендації з щодо безпеки в дитсадках враховують практику європейських країн.
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