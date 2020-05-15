У МОН розповіли, коли буде відома дата відкриття дитсадків

Кабінет міністрів України 20 травня вирішить, коли дитсадки в кожному регіоні відновлять роботу.

Про це повідомила очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Interfax.

О чільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій

"Рішення буде приймати уряд України з урахуванням епідеміологічної ситуації.

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Зараз це питання обговорюється, готуємо так званий коронавірусний протокол, щоб забезпечити безпеку як дітей, так і вихователів", – розповіла Мандзій.

За її словами, МОН зараз готує методичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в дошкільних дитячих установах.

"Необхідно підготувати самі установи.

Там повинні бути і антисептики, і інші засоби. Ми розуміємо, що не зможемо збільшити площі закладів дошкільної освіти, але ми зможемо впорядкувати процеси", – пояснила очільниця МОН.

Мандзій зазначила, що нові правила роботи дитсадків в Україні можуть бути готові вже в наступний понеділок, а методичні рекомендації з щодо безпеки в дитсадках враховують практику європейських країн.

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