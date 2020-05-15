У МОН розповіли, коли буде відома дата відкриття дитсадків

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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15 травня 2020

Кабінет міністрів України 20 травня вирішить, коли дитсадки в кожному регіоні відновлять роботу.

Про це повідомила очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Interfax

 Очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій

"Рішення буде приймати уряд України з урахуванням епідеміологічної ситуації. 

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Зараз це питання обговорюється, готуємо так званий коронавірусний протокол, щоб забезпечити безпеку як дітей, так і вихователів", – розповіла Мандзій.

За її словами, МОН зараз готує методичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в дошкільних дитячих установах.

"Необхідно підготувати самі установи. 

Там повинні бути і антисептики, і інші засоби. Ми розуміємо, що не зможемо збільшити площі закладів дошкільної освіти, але ми зможемо впорядкувати процеси", пояснила очільниця МОН.

Мандзій зазначила, що нові правила роботи дитсадків в Україні можуть бути готові вже в наступний понеділок, а методичні рекомендації з щодо безпеки в дитсадках враховують практику європейських країн.

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