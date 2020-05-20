Президент назвав людину, якій пропонував очолити МОН кілька разів

Президент України Володимир Зеленський сказав, що декілька разів пропонував стати очільником Міністерства освіти і науки Сергію Бабаку, який зараз є головою Комітету з питань науки, освіти та інновацій Верховної Ради і став плагіатором 2019 року.

Про це президент повідомив під час пресконференції 20 травня до річниці його обрання на посаду.

"У нас немає повноцінного міністра освіти. Нам не треба чекати, поки в освіті буде якийсь вибух, коли будуть закриватися інститути, університети, школи. Можна подивитися, що з реформою освіти. Тут в нас є відповідальна особа Сергій Бабак, він – голова комітету.

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Не знав людину до того, як він став головою комітету. Мало того, запитайте Сергія Бабака, скільки разів я йому пропонував стати міністром освіти і взяти на себе всю відповідальність за всю освіту в країні?

Хай він вам скаже. Він відмовляєтся. Він каже: "Як без мене в комітеті", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото: Дмитро Ларін

У докторській дисертації Сергія Бабака виявили текстові запозичення.

"Історія з плагіатом Бабака розпочалася ще три роки тому, восени 2016 року, коли в декількох групах у Фейсбуці, де присутні науковці, з’явилася інформація про плагіат в його публікації з роботи російського студента.

Копнули глибше, і навесні з’явилося викриття, що Бабак і в докторській дисертації запозичував чужі тексти", – розповідає очільниця ГО "ТРОН", координаторка "Дисергейт", кандидатка економічних наук Світлана Благодєтєлєва-Вовк.

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