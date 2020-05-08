МОН зсунуло на місяць вступну кампанію до університетів та інститутів

Міністерство освіти і науки внесло зміни до умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України.

Відповідний наказ, підписаний 4 травня 2020 року, пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції.

Змін зазнали терміни проведення вступної кампанії у 2020 році – усі дати зсунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

Так, для вступників реєстрація електронних кабінетів розпочнеться 1 серпня, прийом заяв та документів триватиме з 13 до 22 серпня (для тих, хто вступає за результатами ЗНО), та до 16 серпня для вступників, що складатимуть вступні іспити в закладі вищої освіти.

Творчі конкурси та вступні іспити на місця державного замовлення будуть проводитись з 1 до 12 серпня.

Надання рекомендацій для зарахування на бюджет відбуватиметься не пізніше 27 серпня, а подача вступниками документів для зарахування – до вечора 31 серпня.

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Міністерство освіти і науки передбачило для вступників можливість подачі оригіналів документів поштою (і у зв’язку з цим до 5 днів збільшено інтервал між останнім днем подачі документів та виданням самого наказу про зарахування).

Передбачено також, що вступники зможуть надіслати сканкопії необхідних документів електронною поштою, наклавши на них кваліфікований електронний підпис, а самі документи донести після початку навчання.

Терміни проведення реєстрації для складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) перенесено.

Реєстрація триватиме з 12 травня до 05 червня та відбуватиметься онлайн.

Водночас дати проведення ЄВІ та ЄФВВ залишаються незмінними – 01 та 03 липня відповідно.

Дати ж реєстрації електронних кабінетів вступників на магістратуру, прийому документів, рекомендацій також перенесено на місяць.

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Змінами розширено категорії вступників, що можуть скористатися правом на переведення на вакантні місця державного замовлення (особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків).

В Умовах прийому також закріплено право іноземців та осіб без громадянства, у тому числі закордонних українців, які постійно проживають в Україні, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного або місцевого бюджету за умови виконання таких же вимог до вступу, як і для громадян України.

Тобто тепер для того, щоб навчатися на бюджеті ця категорія вступників повинна буде успішно скласти ЗНО та подати до 5 заяв на бюджетні місця в університеті.

Оновлені Умови прийому приведено у відповідність до прийнятих 18 грудня 2019 року змін до Закону "Про вищу освіту".

Зокрема, передбачено можливість подання мотиваційного листа, скасовано обов’язковість проведення додаткових вступних випробувань для вступників на магістратуру, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю тощо.

Нагадаємо, реєстрацію на ЄВІ та ЄФВВ перенесено, вона відбуватиметься онлайн.

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