Чи скасовує новий законопроєкт ЗНО та як бути учням, які його не складатимуть. Пояснення

17 червня президент вніс до Верховної Ради законопроект №3669 про скасування державної підсумкової атестації для випускників шкіл.

Він дозволяє звільнити випускників шкіл від проходження ДПА через пандемію коронавірусу, але пройти Зовнішнє незалежне оцінювання за бажанням.

"Законопроект не скасовує ЗНО. Він робить добровільною здачу ДПА у формі ЗНО", - пояснила очільниця Міністерства освіти і науки Любомира Мандзій під час засідання Кабміну 17 червня.

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Проте народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун вважає цей законопроєкт "трохи шизофреннічним":

"У ньому йдеться про те, що випускники звільняються від проходження ДПА, а вже наступний абзац - про те, що за бажанням вони мають право пройти державну підсумкову атестацію, в тому числі - у формі ЗНО.

Якщо епідеміологічна ситуація в країні така вже тяжко, що Офіс Президента почав думати над скасуванням ЗНО (і наразився на шквал критики та обурення від освітян, абітурієнтів та народних депутатів), навіщо давати право складати ДПА? З якою метою?".

Ось які питання до законопроєкту виникають у Совсун:

Яким чином "надання учням (студентам), які завершують здобуття повної загальної середньої освіти, права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання" (цитата - з пояснювальної записки) зменшить ризики поширення COVID-19?

Як це можливо організувати - якщо частина випускників вирішить складати ДПА у школі чи профтесі, частина - у формі ЗНО, а частина взагалі вирішить не проходити?

Як заклади освіти мають організувати процес складання ДПА не у формі ЗНО, якщо майже всі педагоги вже у відпустках, а завдань немає?

Чому Президент пропонує перекласти рішення про те, як саме підтвердити свій рівень знань за результатами навчання у школі, рішення, на яке ніяк не спроможеться сам, на дітей?

У Міністерстві освіти і науки "Українські правді. Житя" відповіли на частину запитань Совсун.

У МОН пояснили, що якщо законопроєкт ухвалять, учні, які не планують вступати, не мали би складати ДПА окремо в школі. Реклама:

Їм повинні виставити бали на основі попередніх оцінок та видати атестат.

Для цього потрібно прийти в школу, написати відповідну заяву, яку має розглянути педагогічна рада. Це потрібно зробити одразу після ухвалення закону до початку ЗНО, тобто до 25 червня.

Якщо ж учень все-таки вирішить скласти ЗНО, йому просто потрібно прийти у пункт тестування у визначений час.

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