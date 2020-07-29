Команда, яка залишила "Наш формат" через конфлікт, запускає власне видавництво

Колишні топменджери видавництва "Наш формат", які звільнилися через конфлікт з керівництвом, запускають власний проект – київське видавництво "Віхола".
Про це повідомили на сторінці видавництва у Facebook.
Співзасновницями видавництва стали – колишня директорка "Нашого формату" Ілона Замоцна та екс-редакторка Ольга Дубчак.
Крім того, у команді працюватимуть: Ірина Щепіна, Марина Захарчук, Вікторія Шелест та Наталія Шнир.
"Віхола" планує співпрацювати з українськими авторами та розвивати українські напрямки нон-фікшн і наук-поп.
|Фото Olegkalina/Depositphotos
"Вже з осені книжки наших авторів будуть в інтернет-магазинах та книгарнях.
Відкриваємо проект серією "Психологія". Книжки про те, як зрозуміти себе з реальними кейсами українських практикуючих психологів.
Ще одна дуже крута серія – наукпоп від українських популяризаторів науки.
Також восени – книжка екоактивістки про життя без поліетилену. Це для початку", – розповідає піар-менеджерка видавництва Марина Захарчук.
Раніше команда звільнилася з видавництва "Наш формат" через конфлікт із засновником видавництва Владиславом Кириченко.
Ольга Дубчак зазначала, що поштовхом для звільнення команди стала публікація видавництвом книги російської науковці Анни (Анчі) Баранової "Коронавірус. Інструкція з виживання".
Проте ключовою причиною звільнення стала не сама публікація книги, а "приниження, образи і знецінення" команди.
Зоккрема, засновник видавництва Владислав Кириченко називав підлеглих "індиками".
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