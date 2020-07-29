Команда, яка залишила "Наш формат" через конфлікт, запускає власне видавництво

Колишні топменджери видавництва "Наш формат", які звільнилися через конфлікт з керівництвом, запускають власний проект – київське видавництво "Віхола".

Про це повідомили на сторінці видавництва у Facebook.

Співзасновницями видавництва стали – колишня директорка "Нашого формату" Ілона Замоцна та екс-редакторка Ольга Дубчак.

Крім того, у команді працюватимуть: Ірина Щепіна, Марина Захарчук, Вікторія Шелест та Наталія Шнир.

"Віхола" планує співпрацювати з українськими авторами та розвивати українські напрямки нон-фікшн і наук-поп.

Фото Olegkalina/Depositphotos

"Вже з осені книжки наших авторів будуть в інтернет-магазинах та книгарнях.

Відкриваємо проект серією "Психологія". Книжки про те, як зрозуміти себе з реальними кейсами українських практикуючих психологів.

Ще одна дуже крута серія – наукпоп від українських популяризаторів науки.

Також восени – книжка екоактивістки про життя без поліетилену. Це для початку", – розповідає піар-менеджерка видавництва Марина Захарчук.

Раніше команда звільнилася з видавництва "Наш формат" через конфлікт із засновником видавництва Владиславом Кириченко.

Ольга Дубчак зазначала, що поштовхом для звільнення команди стала публікація видавництвом книги російської науковці Анни (Анчі) Баранової "Коронавірус. Інструкція з виживання".

Проте ключовою причиною звільнення стала не сама публікація книги, а "приниження, образи і знецінення" команди.

Зоккрема, засновник видавництва Владислав Кириченко називав підлеглих "індиками".

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