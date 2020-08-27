У ЦГЗ пояснили, чи можна батькам заходити на територію школи

Батькам або супроводжуючим особам в приміщення школи заходити не можна. Це не стосується тих, хто супроводжує людину з інвалідністю.
Такі правила передбачає постанова Міністерства охорони здоров’я щодо організації навчання в закладах освіти.
Частину батьків це не влаштовує.
У Центрі громадського здоров’я "Українській правді. Життя" пояснили, чому це правило важливе.
"Батьки на територію школи заходити можуть, але в саме приміщення вони заходити не повинні, тому що це дуже багато змінних і додаткових ризиків інфікування.
Тому що батьків так само треба буде вчити маршрутів, алгоритмів, як заходити і виходити. Для цього потрібно буде задіяти додаткові входи і виходи.
Тому це є нормальний і загальноприйнятим заходом", - розповів фахівець з інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Роман Колесник.
Якщо у дитини в школі виявили ознаки ГРВІ за відсутності батьків:
"ЇЇ слід відвести в окреме приміщення, надіти маску, повідомити батьків про симптоми, при потребі викликати "швидку" або мобільну бригаду, щоб провести тестування.
Після цього дитина має перебувати або на самоізоляції, або в лікарні, якщо випадок середньої важкості", – пояснював очільник МОЗ Максим Степанов.
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