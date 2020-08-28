Скільки дітей можна перевозити у шкільному автобусі під час карантину – вимоги МОЗ

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 серпня 2020

Кількість дітей у шкільному автобусі не повинна перевищувати кількості місць. 

Про це під час брифінгу 28 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Важливо, щоб всі водії були забезпечені масками.

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Обов'язково, щоб контролювався стан здоров'я водіїв, які працюють – тобто забезпечити термометрію. 

Щодо кількості дітей, які можуть перевозитися в автобусі – виключно та кількість, яка дорівнює кількості місць, що знаходяться в автобусі", – розповів очільник МОЗ. 

Міністр також додав, що в салоні шкільного транспорту повинна проводитися дезінфекція до початку та по закінченні робочого дня. 

 Кількість дітей у шкільному автобусі не повинна перевищувати кількості місць. 
Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Нагадаємо, що в оновлених вимогах щодо навчального процесу з 1 вересня також є рекомендації для організації харчування. 

Наприклад, керівник закладу освіти має розробити графік харчування.

Організувати мультипрофільне харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не можна.

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За столом має бути не більше чотирьох людей. Відстань між столами не менше 1,5 м.

Усі працівники харчоблоку мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.

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