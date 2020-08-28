Скільки дітей можна перевозити у шкільному автобусі під час карантину – вимоги МОЗ

Кількість дітей у шкільному автобусі не повинна перевищувати кількості місць.

Про це під час брифінгу 28 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Важливо, щоб всі водії були забезпечені масками.

Реклама:

Обов'язково, щоб контролювався стан здоров'я водіїв, які працюють – тобто забезпечити термометрію.

Щодо кількості дітей, які можуть перевозитися в автобусі – виключно та кількість, яка дорівнює кількості місць, що знаходяться в автобусі", – розповів очільник МОЗ.

Міністр також додав, що в салоні шкільного транспорту повинна проводитися дезінфекція до початку та по закінченні робочого дня.

Кількість дітей у шкільному автобусі не повинна перевищувати кількості місць.

Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Нагадаємо, що в оновлених вимогах щодо навчального процесу з 1 вересня також є рекомендації для організації харчування.

Наприклад, керівник закладу освіти має розробити графік харчування.

Організувати мультипрофільне харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не можна.

Реклама:

За столом має бути не більше чотирьох людей. Відстань між столами не менше 1,5 м.

Усі працівники харчоблоку мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.

Вас також може зацікавити: