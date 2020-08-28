Скільки дітей можна перевозити у шкільному автобусі під час карантину – вимоги МОЗ

Кількість дітей у шкільному автобусі не повинна перевищувати кількості місць.
Про це під час брифінгу 28 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Важливо, щоб всі водії були забезпечені масками.
Обов'язково, щоб контролювався стан здоров'я водіїв, які працюють – тобто забезпечити термометрію.
Щодо кількості дітей, які можуть перевозитися в автобусі – виключно та кількість, яка дорівнює кількості місць, що знаходяться в автобусі", – розповів очільник МОЗ.
Міністр також додав, що в салоні шкільного транспорту повинна проводитися дезінфекція до початку та по закінченні робочого дня.
| Кількість дітей у шкільному автобусі не повинна перевищувати кількості місць.
Фото AllaSerebrina/Depositphotos
Нагадаємо, що в оновлених вимогах щодо навчального процесу з 1 вересня також є рекомендації для організації харчування.
Наприклад, керівник закладу освіти має розробити графік харчування.
Організувати мультипрофільне харчування за типом "шведського столу" та шляхом самообслуговування на період карантину не можна.
За столом має бути не більше чотирьох людей. Відстань між столами не менше 1,5 м.
Усі працівники харчоблоку мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту із розрахунку 1 захисна маска на 3 години роботи.
Вас також може зацікавити:
В школах помаранчевої зони вчителі будуть проводити уроки в захисних щитках – Ляшко
10 порад від психолога: як батькам і дітям підготуватися до початку навчального року в умовах карантину
Що мають робити вчителі, якщо в учня симптоми COVID-19: інструкція від департаменту освіти і науки Києва
До школи з 1 вересня: який досвід роботи закладів освіти Україна вже може перейняти у інших країн
Школи у "червоній зоні" закриватимуть на двотижневий карантин – Шмигаль
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.