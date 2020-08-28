У МОН розповіли, про що буде перший урок цього навчального року

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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28 серпня 2020

В Міністерстві освіти та науки визначилися з темою першого шкільного уроку цього навчального року. 

Він буде присвячений темі безпечного навчання під час карантину.

Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у соцмережі. 

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"Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах. Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину", – сказано у повідомленні міністерства. 

 В МОН визначилися з темою першого шкільного уроку цього навчального року. 
Фото racorn/Depositphotos

Під час першого заняття вчителі повинні:

✔ Пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;

✔ Розвінчати міфи щодо COVID-19;

✔ Ознайомити з правилами респіраторної гігієни;

✔ Проінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.

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Зазначається, що для проведення інтерактивного уроку педагоги можуть  скористатись підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами. 

З матеріалами для уроку можна ознайомитися на сайті міністерства. 

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