У МОН розповіли, про що буде перший урок цього навчального року

В Міністерстві освіти та науки визначилися з темою першого шкільного уроку цього навчального року.
Він буде присвячений темі безпечного навчання під час карантину.
Про це повідомили на офіційній сторінці відомства у соцмережі.
"Цей навчальний рік буде проходити в особливих умовах. Тому важливо присвятити перший урок правилам безпечного навчання під час карантину", – сказано у повідомленні міністерства.
| В МОН визначилися з темою першого шкільного уроку цього навчального року.
Фото racorn/Depositphotos
Під час першого заняття вчителі повинні:
✔ Пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;
✔ Розвінчати міфи щодо COVID-19;
✔ Ознайомити з правилами респіраторної гігієни;
✔ Проінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.
Зазначається, що для проведення інтерактивного уроку педагоги можуть скористатись підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами.
З матеріалами для уроку можна ознайомитися на сайті міністерства.
Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації, щодо організації навчання з 1 вересня.
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