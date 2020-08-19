Школи і садки мають перевірити на безпечність навчання в умовах COVID-19

Міністерство освіти і науки та Міністерство охорони здоров’я напередодні і після 1 вересня мають перевірити школи та дитсадки на дотримання безпечних умов навчання в період карантину.

Таке доручення дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 19 серпня.

"Хочу дати доручення очільникам Міністерства охорони здоров’я та очільникам Міністерства освіти напередодні і після 1 вересня провести перевірки шкіл і дитячих садочків на дотримання безпечних умов навчання в період карантину", – сказав Шмигаль.

Він закликав органи місцевого самоврядування створити за необхідності комісії та контролювати дотримання заходів епідеміологічної безпеки в школах і садках.

"Дуже важливо все правильно скомунікувати з місцевою владою, з батьками.

Важливо пояснити, де є які загрози, де є проблеми – необхідно допомогти, і до 1 вересня все має бути готово. В іншому випадку будемо приймати однозначно радикальні кадрові рішення.

Безпека дітей, батьків і вчителів – це головний пріоритет в цьому навчальному році", – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, у МОН повідомляли, що забезпечити школи масками та антисептиками відповідно до рекомендацій головного санітарного лікаря мають органи місцевого самоврядування.

30 липня Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).

Вони затверджені його постановою №42.

Згідно з цими рекомендаціями:

до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;

учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;

керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;

вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;

якщо в учня / учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його / її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;

пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;

мінімізувати переміщення учнів закладом – наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;

скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;

за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;

у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електоросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;

провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;

розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом "ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ".

Також працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції, дотримуватись правил респіраторної гігієни тощо.

Персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку: 1 маска на 3 робочі години.

В постанові також йдеться про те, що у розкладі занять необхідно передбачити можливість різного початку та закінчення занять для різних класів та груп.

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