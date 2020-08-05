Мінсоц може змінити рішення і повернути "пакунки малюка"

Перехід на монетизовану форму програми "пакунку малюка" пов'язаний з проблемами у тендерних закупівлях.

Проте Міністерство соцполітики залишило за собою право переглянути дане рішення "в разі певних обставин".

Про це в програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "Дім" повідомив перший заступник міністра соціальної політики Євген Котик.

"Перш за все зазначу, що саме соціальна ініціатива забезпечення "пакунку малюка", яку запровадили у 2018 році, є надто важливою.

На 2020 рік у державному бюджеті була передбачена відповідна програма, а також витрати на неї.

Доручено проведення тендерної закупівлі державній установі "Професійні закупівлі".

Але за рішенням Антимонопольного комітету цей тендер був скасований.

Зараз у нас сталася така ситуація, коли зараз у 8 регіонах такі "пакунки" вже закінчилися.

Ще в 4 регіонах залишки також дуже малі. Тому треба було швидко приймати будь-яке рішення. Новий тендер займе ще місяці три, і реалізація цього проєкту буде досить тривалою.

Тим більше, що багато батьків звертали увагу на те, що вони все ж хотіли б бачити монетизовану форму", – зазначив він.

За словами заступника міністра, пілотний проєкт проводитиметься протягом 2020 та 2021 років.

Проте у разі певних обставин Міністерство соцполітики залишило за собою право переглянути дане рішення.

Євген котик каже, що сума у 5 тисяч гривень була визначена як максимальна межа вартості "пакунку малюка", яку виплачуватимуть у повному розмірі на карту державного Приватбанку.

Нещодавно Уряд підтримав пілотний проект Мінсоцполітики, який передбачає, що замість "пакунку малюка" батьки можуть отримати цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

Проте Дитячий фонд ООН закликає Уряд зберегти "пакунки малюка" і не заміняти їх грошовими виплатами.

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