Психологічні тести онлайн: як дізнатися про себе більше і випадково не стати адептом "гороскопів"

Який у вас характер чи темперамент?

Який у вас рівень емоційного інтелекту?

Чи легко вас звабити?

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Яка ви тварина?

Якщо ви хоча б раз проходили схожий тест, вам варто прочитати цей текст.

Цікавість до своєї особистості, характеру та інтелекту змушують людей шукати інформацію про себе в книжках, статтях, у психологів чи навіть в гороскопах.

"Чому а цьому списку гороскопи?" – запитаєте ви.

Всі адепти науки та доказової медицини знають, що гороскопи – це забавка, яка нічого про людину не скаже.

Проте якщо ви проходили психологічні тести онлайн, ймовірно, потрапляли на ту ж "наживку", що й прихильники гороскопів, навіть не підозрюючи про це.

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Так, більшість тестів, які ви можете зустріти в мережі або у журналі, є швидше розважальними, аніж пізнавальними. Це такий собі псевдоспосіб пізнання себе.

Перше, що потрібно знати людині, яка вирішила покопатися в собі за допомогою самотестування, це те, що справжніх психологічних тестів, які розробляють і застосовують спеціалісти, зазвичай у відкритому доступі немає.

А те, що можна знайти в інтернеті, нічого спільного з професійними тестами не має.

Їх складають ті, хто, в кращому випадку "чули де, дзвін, та не знають, де він".

Тому в цьому тексті ми розповімо про те:

чи є взагалі адекватні психологічні тести в інтернеті,

про що вони можуть нам сказати,

що робити, якщо вже дуже хочеться пройти цікавенький тест і дізнатися, чи ви – Наполеон, чи Дон Кіхот,

та які психологічні тести онлайн зможуть вам допомогти виявити схильність до деяких психічних розладів.

У темі допомогли розібратися практичні психологи Катерина Гольцберг та Марина Царенок.

Фото: Melpomene/Depositphotos

Що треба знати про психологічні тести?

Анкети особистості стали складати близько століття тому.

"Академіки почали ставити питання про мислення і поведінку людини під час Першої світової війни.

Вони повинні були вивчити проблеми особистості та проблеми психічного здоров'я.

І що не менш важливо, американські військові хотіли, щоб анкети допомогли відсіяти солдатів, які не годилися для польотів на військових літаках", – каже Джим Бутчер, психолог з Університету Міннесоти.

За його словами, в першій половині ХХ століття багато вчених почали створювати різні шкали особистості.

"Не тільки про діагнози психічного здоров'я, але і про те, на що схожа особистість", – каже Бутчер.

Але проблема практично з усіма оцінками особистості того часу полягала в тому, що вони були побудовані на суб'єктивних відчуттях авторів.

Однак існує одна модель особистості, яка пережила ХХ століття.

Сьогодні вона популярна серед вчених. Її назва – Велика п'ятірка (Big Five personality traits).

Це ієрархічна модель особистості, що включає п'ять основних рис, що складають особистість людини.

Openness — відкритість досвіду.

Conscientiousness — сумлінність.

Extraversion — екстраверсія.

Agreeableness — доброзичливість.

Neuroticism — невротизм.

Існують декілька методологій та версій вимірювання цих показників. Також інтерпретація тесту може залежати від мови, якою мислить людина.

Різних методик і видів психологічних тестів сьогодні – дуже багато. Це тести на:

Риси характеру, такі як інтроверсія і екстраверсія

Певні стани, такі як депресія і тривожність

Інтелект, здібності і досягнення

Інтереси, такі як кар'єра і вид діяльності, які цікавлять людину

Конкретні здібності, знання або навички, такі як когнітивні здібності, пам'ять і навички вирішення проблем.

Чому психологічні тести варто проходити зі спеціалістом, а не самостійно?

Окрім того, що до професійних тестів мають доступ спеціалісти, причина також в інтерпретації тесту.

"Спеціаліст завжди знає більш тонкі речі.

Наприклад, є проективні методики тестування: дитина намалювала сім’ю, і поруч з кимось – павука. Що це може означати?

Це можна інтерпретувати по-різному. Можливо, просто у когось вдома живе павук.

Тут потрібно ще дуже багато деталей уточнювати по ходу діагностики.

З цим треба бути обережним. Тому все, що написано в інтернеті, що це – означає ось це, не обов’язково правда.

Кожен малюнок може мати свою проекцію, в основі якого лежить особистий досвід того, хто малював, а не того, хто інтерпретував", – пояснює психологиня Катерина Гольцберг.

Психологи також радять утриматися від проходження психологічних тестів людям, схильним до тривожності, оскільки результати опитувальника можуть їм тільки нашкодити.

А деякі результати тестів навіть не можна показувати опитуваним.

"Часом люди, які тестуються, самі по собі тривожні, і можуть побачити те, що їх тривожить.

Якщо вони читають це зі спеціалістом, то залишаються в рівновазі.

Це все одно, що читати довідник хвороб. Там ви знайдете всі можливі захворювання у себе.

Інколи тести можуть ранити людину. Наприклад, в одному з тестів в результатах є слово "вигнанець".

От як цю інформацію може сприйняти підліток, якщо він отримає її непрофесійно?", – каже Гольцберг.

"Проте якщо у людини є цікавість до сфери психології і схильність рефлексувати, то можна проходити будь-які тести і їх результати мати за орієнтири", – додає психологиня Марина Царенок.

Психологи наголошують, що на основі результатів тестів не можна ставити собі діагноз.

Їх можна брати до уваги лише як частину дослідження.

Як визначити, що тест може сказати вам хоч щось корисне

Психологи наголошують, що варто проходити тільки професійні тести разом зі спеціалістом.

Але якщо ви вже знайшли цікавенький опитувальник, то ось кілька пунктів, на які треба звернути увагу перед його проходженням:

Подивіться на джерело

Чи цей тест від авторитетної організації або людини? Він схвалений дипломованим професіоналом?

Це безкоштовно?

Зазвичай хороших тестів немає у відритому доступі.

"Зазвичай професійні тести дорогі", – каже психологиня Катерина Гольцберг.

Погляньте на питання. Вони мають сенс?

Іноді в особистісних тестах дивні питання – наприклад, ідентифікуєте ви себе зі зміями? Або як ви реагуєте на певний колір?

Такі тести уже претендують на статус псевдонаукових.

Головний показник хорошого тесту – це валідність.

"Всі професійні тести проходять валідизацію – перевірку на свою об’єктивність на достатньо великих групах людей.

Якщо тест не валідний, то його застосування – швидше розвага, аніж професійний підхід", – розповідає Гольцберг.

Тобто якщо у тесту немає підтвердження, що його перевіряли, на точність його результатів надіятися марно.

Психологічний тест не може бути дуже коротким і повинен містити не менше 15 питань.

У професійних тестів є питання на правдивість.

"У тестах має бути закладено декілька однакових, але по-різному поставлених запитань.

Якщо ви відповісте на них по-різному, то це покаже, що ви могли прибрехати і в інших питаннях, тому тест може показати недостовірний результат", – пояснює Гольцберг.

Професійні тести мають закриті питання, де незрозуміло, яку відповідь краще вибрати.

Інакше тести покажуть не справжній результат, а те, що ви хочете почути.

Якщо закладене питання, на яке ви можете відповісти без тесту, то цей тест беззмістовний.

"Чи страждаєте ви перфекціонізмом? Ви і так швидше за все прекрасно знаєте, чи страждаєте", – додає Гольцберг.

Фото: massonforstock/Depositphotos

Які психологічні тести справді можуть допомогти

Окрім широко відомих тестів на характер, емоційний інтелект та темперамент, у психології є опитувальники, які допомагають визначити схильність до певних розладів.

"Оскільки депресія зараз розповсюджена, але ми часто сприймаємо її симптоми за щось нормальне, то ці шкали депресії – це гарний діагностичний матеріал.

Звісно, після них не треба ставити собі діагноз, але результати цих тестів можуть бути приводом, щоб звернутися до спеціаліста із психічного здоров’я", – розповідає Марина Царенок.

Ці опитувальники є у вільному доступі в інтернеті різними мовами.

Якщо ви вирішили пройти якийсь з цих тестів і результати вас збентежили, зверніться до лікаря – діагноз самостійно ставити не варто.

Якщо ж ви хочете дослідити свою особистість вздовж і впоперек, американський сайт про психологію Phycology Today зібрав кілька десятків тестів, які, можливо, допоможуть вам у цьому.

Але у тестах наголошують, що вони носять лише інформаційний характер, і ставити собі "діагнози" за результатами не гоже.

Якщо ви хочете краще зрозуміти себе, але не відчуваєте потреби у сеансах із психологом, психологиня Катерина Гольцберг радить використовувати "підручні матеріали":

квест-кімнати,

дискусійні клуби,

походи.

Якщо ви більше хочете дізнатися про себе, але вже більше не довіряєте психологічним тестам, ось корисна добірка текстів від "Української правди. Життя":

Катерина Хорощак, УП.Життя

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