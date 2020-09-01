Шмигаль розповів, чи можуть батьки самі обрати форму навчання для дітей

Батьки можуть самі обрати форму навчання для дітей.

Сьогодні доступні традиційна, дистанційна, екстернатна або домашня форми.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться на сайті Кабміну.

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"Сьогодні в Україні є можливість навчатися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання", – зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль зауважив, що 1 вересня цього року проходить у класичній формі загалом в Україні. Однак у "червоних зонах" навчання відбуватиметься дистанційно.

Прем’єр-міністр додав, що продовжуватимуть транслюватися телевізійні уроки, щоб діти у сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Фото: vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

Громадська організація "Батьківський контроль" розповіла, чи можна і як саме перевести дитину тимчасово на домашнє навчання.

"Перше питання, яке ставлять батьки: я боюсь вести дитину до школи.

Боюсь, що вона захворіє, що захворію я, в мене вдома людина з групи ризику, просто хочу подивитись, як воно буде, а потім вирішити. Чи можу я тимчасово перевести дитину на домашнє навчання? Спробуємо відповісти на це питання", - пишуть в організації.

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1) Офіційна назва "домашнього навчання", про яке питають батьки - "сімейна освіта". Згідно із Законом України "Про освіту" сімейна (домашня) форма здобуття освіти є рівноправною з іншими формами: очною, заочною, дистанційною, мережевою та іншими. Інформація про сімейну освіту є в статті 9 Закону "Про освіту" .

Треба наголосити, що сімейне навчання означає, що відповідальність за якість навчання несуть батьки.

2) На основі норм закону було розроблено відповідне Положення (наказ МОН № 536 від 23.04.2019 року), де прописано механізми реалізації різних форм освіти.

3) Практично це виглядає так: для переходу на сімейне навчання батьки пишуть заяву на ім'я директора школи, дитектор робить відповідний наказ.

4) Завуч повідомляє вчителів школи, що на електронну пошту дитини має надійти календарне планування на 2 місяці. Дитина за допомогою батьків вчиться за цим планом.

5) По закінченню цього терміну дитина приходить до школи, аби написати необхідні контрольні роботи і скласти тести, які б дозволили вчителям оцінити рівень знань і виставити відповідні оцінки.

Якщо дитина не може або не хоче приходити до школи, вона здає контрольні і тести дистаніційно.

6) Повернути дитину з сімейної форми навчання на очну можна з двох причин.

На цьому може наполягати школа - якщо за результатами тестів виявиться, що рівень знань дитини вкрай незадовільний і батьки не змогли організувати навчання дитини на належному рівні.

В цьому випадку школа стає на захист права дитини на освіту.

Друга причина - якщо батьки самі вирішили повернутися до очної форми навчання.

В такому випадку пишеться відповідна заява - без жодніх пояснень причини зміни рішення - і за 2 тижні дитина знову може відвідувати школу.

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