З 2021 року буде два види ЗНО з української мови

З 2021 року можна буде складати Зовнішнє незалежне оцінювання з:

української мови,

української мови і літератури.

Про це повідомила заступниця директора Центру оцінювання якості освіти, який організовує ЗНО в країні, Тетяна Вакуленко.

сертифікаційна робота з української мови міститиме лише завдання з української мови, а саме 39 завдань закритих форм (з вибором відповіді або на встановлення відповідності) та 1 завдання відкритої форми на надання розгорнутої письмової відповіді;

сертифікаційна робота з української мови та літератури міститиме як завдання з української мови, так і з української літератури: 24 завдання з української літератури та 39 – з української мови закритих форм, а також 4 завдання з мови відкритих форм з наданням письмової відповіді.

"Який саме тест потрібно буде складати для вступу на конкретну спеціальність, ми з вами побачимо у документі, який називається "Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2021 році.

Проєкт цього документу буде оприлюднено найближчими днями", - розповіла Вакуленко.

Фото: luckybusiness/Depositphotos

За її словами, якщо учасник обере сертифікаційну роботу з української мови і літератури, то матиме одразу три оцінки: оцінка за ДПА, оцінка за ЗНО з української мови та оцінка за ЗНО з української мови та літератури.

Тобто якщо учасник обере цей тест, то зможе вступати на будь- яку спеціальність.

Також тим, хто не планує вступати до вишу, достатньо буде пройти тест з української мови для отримання результату ДПА.

Тест з української мови і літератури буде максимально наближеним до того, яким він і був раніше.

Демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з української мови, з української мови і літератури можна побачити на сторінці рубрики "ЗНО-2021".

Також Вакуленко повідомила, що до ЗНО з української мови не включатимуть завдань на знання правил оновленого правопису.

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