Мовний омбудсмен проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури

З 2021 випускники зможуть складати два види Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови: з української мови та з української мови і літератури.

Тим, хто не планує вступати до вишу, достатньо буде пройти тест з української мови для отримання результату ДПА, повідомляли організатори ЗНО.

Якщо ж учасник обере сертифікаційну роботу з української мови і літератури, то зможе вступати на будь-яку спеціальність.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь проти такого нововведення, оскільки вважає це однією з найбільших загроз і для освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Тарас Кремінь. Фото: Катерина Хорощак

"Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз, яка може бути по відношенню і до освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом.

Засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури - неможливо", - розповів Кремінь.

Він додав, що готує звернення до прем'єр-міністра України та Міністерства освіти України, щоб "ця норма була переглянута або аргументована".

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