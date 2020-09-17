Мовний омбудсмен проти скасування обов'язкового ЗНО з української літератури

З 2021 випускники зможуть складати два види Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови: з української мови та з української мови і літератури.
Тим, хто не планує вступати до вишу, достатньо буде пройти тест з української мови для отримання результату ДПА, повідомляли організатори ЗНО.
Якщо ж учасник обере сертифікаційну роботу з української мови і літератури, то зможе вступати на будь-яку спеціальність.
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь проти такого нововведення, оскільки вважає це однією з найбільших загроз і для освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
|Тарас Кремінь. Фото: Катерина Хорощак
"Скасування обов'язкового ЗНО з української літератури - це одна з найбільших загроз, яка може бути по відношенню і до освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом.
Засвоїти українську мову без високого рівня вивчення української літератури - неможливо", - розповів Кремінь.
Він додав, що готує звернення до прем'єр-міністра України та Міністерства освіти України, щоб "ця норма була переглянута або аргументована".
Вас також може зацікавити:
З 2021 року буде два види ЗНО з української мови
ЗНО-2021: з'явилися орієнтовні дати проведення тестування
Мовний омбудсмен перевірить, чи перейшли російськомовні школи на українську мову навчання
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь про утиск російської мови в Україні: "Очевидних ознак цього немає". Ексклюзивне інтерв’ю
"Ми сильні тим, що у нас є люди, які розмовляють російською. Сильні, тим, що різні". Інтерв'ю з міністром Олександром Ткаченком
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя