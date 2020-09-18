Більшість шкіл будуть працювати у режимі змішаного навчання – МОН

Більшість шкіл готові до змішаної освіти та будуть працювати у такому режимі.
Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет під час години запитань до Уряду 18 вересня.
"Дуже важливим є здоров'я дитини, вчителя та суспільства, але не менш важливим є психологічне здоров'я та соціалізація дітей. А також можливість батьків працювати під час того, як діти будуть навчатися.
Сьогодні більшість шкіл готова і до змішаної і до дистанційної форми навчання.
Я сподіваюся, що виключно по тих зонах, в яких буде встановлено локдаун ми будемо працювати в режимі повного дистанційного навчання, а більша частина буде працювати в режимі змішаного навчання", – зазначив Шкарлет.
|Фото oksun70/Depositphotos
У відомстві зазначили, що вже напрацювали рекомендації щодо навчання в різних умовах, зокрема для змішаного навчання для сільських та міських шкіл.
Щодо кількості закладів освіти, які не забезпеченні інтернет зав'язком, очільник МОН каже, що є певна неузгодженість позицій стосовно їхнього розрахунку.
За словами нинішнього міністра, коли Міністерство цифрової трансформації зазначає, що 6 тисяч українських шкіл наразі без інтернету, то мова йде про швидкісний зв'язок.
Раніше Сергій Шкарлет зазначав, що наразі 74 школи не мають доступу до інтернету.
Вас також може зацікавити:
Шкарлет: до школи не підуть лише ті, хто потрапить до "червоної" зони
В школах помаранчевої зони вчителі будуть проводити уроки в захисних щитках – Ляшко
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.