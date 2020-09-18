Більшість шкіл будуть працювати у режимі змішаного навчання – МОН

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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18 вересня 2020

Більшість шкіл готові до змішаної освіти та будуть працювати у такому режимі. 

Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет під час години запитань до Уряду 18 вересня. 

"Дуже важливим є здоров'я дитини, вчителя та суспільства, але не менш важливим є психологічне здоров'я та соціалізація дітей. А також  можливість батьків працювати  під час того, як діти будуть навчатися. 

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Сьогодні більшість шкіл готова і до змішаної і до дистанційної форми навчання. 

Я сподіваюся, що виключно по тих зонах, в яких буде встановлено локдаун ми будемо працювати в режимі повного дистанційного навчання, а більша частина буде працювати в режимі змішаного навчання", – зазначив Шкарлет. 

 Фото oksun70/Depositphotos

У відомстві зазначили, що вже напрацювали рекомендації щодо навчання в різних умовах, зокрема для змішаного навчання для сільських та міських шкіл. 

Щодо кількості закладів освіти, які не забезпеченні інтернет зав'язком, очільник МОН каже, що є певна неузгодженість позицій стосовно їхнього розрахунку. 

За словами нинішнього міністра, коли Міністерство цифрової трансформації зазначає, що 6 тисяч українських шкіл наразі без інтернету, то мова йде про швидкісний зв'язок.

Раніше Сергій Шкарлет зазначав, що наразі 74 школи не мають доступу до інтернету

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