Більшість шкіл будуть працювати у режимі змішаного навчання – МОН

Більшість шкіл готові до змішаної освіти та будуть працювати у такому режимі.

Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет під час години запитань до Уряду 18 вересня.

"Дуже важливим є здоров'я дитини, вчителя та суспільства, але не менш важливим є психологічне здоров'я та соціалізація дітей. А також можливість батьків працювати під час того, як діти будуть навчатися.

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Сьогодні більшість шкіл готова і до змішаної і до дистанційної форми навчання.

Я сподіваюся, що виключно по тих зонах, в яких буде встановлено локдаун ми будемо працювати в режимі повного дистанційного навчання, а більша частина буде працювати в режимі змішаного навчання", – зазначив Шкарлет.

Фото oksun70/Depositphotos

У відомстві зазначили, що вже напрацювали рекомендації щодо навчання в різних умовах, зокрема для змішаного навчання для сільських та міських шкіл.

Щодо кількості закладів освіти, які не забезпеченні інтернет зав'язком, очільник МОН каже, що є певна неузгодженість позицій стосовно їхнього розрахунку.

За словами нинішнього міністра, коли Міністерство цифрової трансформації зазначає, що 6 тисяч українських шкіл наразі без інтернету, то мова йде про швидкісний зв'язок.

Раніше Сергій Шкарлет зазначав, що наразі 74 школи не мають доступу до інтернету.

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