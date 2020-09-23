Омбудсмен з захисту мови вимагає зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх.

Про це він повідомляє на своїй офіційні сторінці у Facebook.

"Ми підготували відкрите звернення до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, адже, як і ви, вважаємо, що вилучення української літератури як обов’язкового навчального компонента з тестових випробувань вступників – це одна з найбільших загроз як щодо освітньої реформи, так і загалом державної гуманітарної політики, тому такі експерименти нам не потрібні", – йдеться у повідомлені.

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Натомість Кремінь пропонує розробити тестові завдання кількох рівнів складності з української літератури для вступників в залежності від того, на які спеціальності вони вступатимуть: "гуманітарні" чи "технічні".

Звернення до прем’єр-міністра України вже підтримали ВНЗ, академіки, професори, науковці, шевченківські лауреати, поети, письменники та українські музиканти.

Тарас Кремінь

Зокрема: Львівський національний університет імені Івана Франка, Київський університет імені Бориса Грінченка, Луцький національний технічний університет, Національний університет "Острозька академія", Іван Леньо (гурт "KOZAK SYSTEM"), Сергій Фоменко (гурт "Мандри"), Сергій Танчинець (гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ").

З повним текстом звернення та підписантами ви можете ознайомитись тут.

При цьому в Українському центрі оцінювання якості освіти зазначають, що відсутність завдань з літератури у тесті компенсується наявністю завдань вищого рівня з української мови, які для виконання потребують знань з української і зарубіжної літератури.

"Рішення про оновлення переліку сертифікаційних робіт ЗНО в жодному разі не зменшує значущість вивчення української літератури здобувачами освіти.

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І Міністерство освіти і науки України, і Український центр розуміють, що формуванню свідомої, патріотичної, всебічно розвиненої особистості сприяють усі навчальні предмети, а комплексний зміст освіти створює умови для цього.

Запропонована модель ЗНО не зумовлює звуження змісту викладання навчальних дисциплін у школі, натомість має на меті забезпечення кращого відбору до закладів вищої освіти", – йдеться у офіційному коментарі УЦОЯО.

Нагадаємо, що 2021 випускники зможуть складати два види Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови: з української мови та з української мови і літератури.

Тим, хто не планує вступати до вишу, достатньо буде пройти тест з української мови для отримання результату ДПА, повідомляли організатори ЗНО.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь проти такого нововведення, оскільки вважає це однією з найбільших загроз і для освітньої реформи, і державної гуманітарної політики загалом.

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