Нобелівські лауреати цього року отримають на $110 тисяч більше

Цьогорічний призовий фонд Нобелівської премії буде збільшено на 1 мільйон шведських крон ($110 тис.), а загальна сума в цілому складе 10 млн крон ($1 млн).

Про це заявив голова Фундації Нобеля Ларс Хейкенстен, повідомляє Reuters.

"Рішення прийнято у зв’язку з тим, що наші витрати та сума капіталу знаходяться в стабільному співвідношенні", - сказав Хейкенстен.

Фундація Нобеля заснована 29 червня 1990 року як приватна організація спеціально для управління фінансами та адмініструванням Нобелівських премій.

Фундація виникла як заповіт і останнє бажання Альфреда Нобеля. Він заповів 94% всього своїх статків (31 мільйон шведських крон) на заснування та забезпечення п’ятьох Нобелівських премій.

Однак сума премії не фіксована. Вона змінювалася з роками.

Спочатку вона становила 150 тис. шведських крон, а в 1981 році зросла до 1 млн крон.

У 2000 році вона збільшилася до 9 млн, а в 2001-му - до 10 млн, однак через глобальну кризу 2008-2009 років призові виплати були скорочені до 8 млн крон в 2012 році, а в 2017-м знову збільшилися до 9 млн крон.

Цьогорічних лауреатів Нобелівської премії з медицини, фізики, хімії, літератури, миру та економіки оголосять 5-12 жовтня.

Однак через пандемію церемонія нагородження відбудеться без їх особистої присутності.

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