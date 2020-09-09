У 2021 році вчителям збільшать зарплату. Шкарлет назвав суми

З січня 2021 року збільшать розміри посадових окладів всім працівникам, оплата праці яких здійснюється за Єдиною тарифною сіткою.

Тому упродовж року їхні зарплати зростуть на 30%. Це стосується і вчителів.

Про це у Кабміні розповів очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, повідомляють у пресслужбі КМУ.

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"Тому чутки, які зараз розповсюджуються у ЗМІ щодо скорочення оплати праці освітянам не відповідають дійсності. За теперішніх умов це неможливо", – йдеться у повідомленні.

Якщо говорити про конкретні цифри, наприклад, ставка заробітної плати вчителя вищої категорії на 1 січня 2021 року становитиме 6461 грн, а на 1 липня – 7001 грн.

Фактично, розрахункова заробітна плата вчителів з 1 січня 2021 року становитиме 12911 грн, а з липня – 13990 грн.

Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Також т.в.о. міністра повідомив, що на звернення парламентського освітнього комітету була створена робоча група для розробки проєкту Концепції трансформації оплати праці працівників закладів і установ освіти і науки.

Нещодавно відбулося перше установче засідання, на якому розглядалися лише пропозиції від представників робочої групи.

Тексту проєкту Концепції ще немає.

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МОН вважає, що заробітна плата вчителів має стимулювати їх до професійного розвитку.

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