Зеленський вважає, що українські школи готові до дистанційного навчання

Замінити живу школу на школу онлайн неможливо. Хоча Україна готова до формату дистанційної освіти, якщо буде велика хвиля COVID-19.

Так вважає президент Володимир Зеленський.

Про це він розповів під час зустрічі зі ЗМІ на Полтавщині.

"Я розумію, що школа онлайн – це не вихід, тому що для дітей головне – це спілкування, це дійсно діалог і це дійсно відчуття свободи.

Саме такої свободи і спілкування ти можеш навчитись тільки в школі. І краще, я впевнений, знання сприймаються, коли ти бачиш вчителя, коли вчитель до тебе підходить.

Замінити живу школу на школу онлайн неможливо. Хоча ми готові до такого формату, якщо буде велика хвиля COVID-19", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський. Фото із його сторінки у Facebook

Він також вважає, що Україна однією з перших в Європі показала, "що таке школа онлайн".

"Ми експериментували, одні з перших у Європі показали, що таке школа онлайн, вона у нас працює, і школа TV.

Чому ми робити TV, тому що, на жаль, на відміну від деяких чи багатьох країн, інтернету в нас в селах немає поки що. Але ми теж займаємося цією програмою", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що з фонду боротьби з COVID-19 на освіту не виділили ні копійки.

А очільник Міністерства освіти і науки сподівається, що батьки скинуться на техніку для шкіл.

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