Відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2021

Зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році можна буде у період 5-19 січня.

А безпосередньо пробне тестування відбудеться 10 квітня 2021 року.

Про це повідомили на офіційній сторінці Українського центру оцінювання якості освіти.

Зазначається, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію цьогоріч учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Фото VIPDesignUSA/Depositphotos

Загалом пробне ЗНО буде доступне з таких предметів: українська мова;

українська мова і література;

історія України;

математика;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська, іспанська, німецька та французька мова.

Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, учасники можуть додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів та пройти тестування вдома.

Для перевірки відповідей їх потрібно внести на спеціальний сервіс визначення результатів.

В УЦОЯО зазначають, що результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.

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