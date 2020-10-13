Відомі дати реєстрації та проведення пробного ЗНО-2021

Зареєструватися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році можна буде у період 5-19 січня.

А безпосередньо пробне тестування відбудеться 10 квітня 2021 року.

Про це повідомили на офіційній сторінці Українського центру оцінювання якості освіти.

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Зазначається, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію цьогоріч учасники можуть обрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО.

Фото VIPDesignUSA/Depositphotos

Загалом пробне ЗНО буде доступне з таких предметів: українська мова;

українська мова і література;

історія України;

математика;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська, іспанська, німецька та французька мова.

Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Окрім участі в пробному ЗНО з одного з навчальних предметів, учасники можуть додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів та пройти тестування вдома.

Для перевірки відповідей їх потрібно внести на спеціальний сервіс визначення результатів.

В УЦОЯО зазначають, що результати пробного ЗНО-2021 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, буде оприлюднено на їхніх інформаційних сторінках 16 квітня 2021 року.

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