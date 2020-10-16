У 2020 році кількість фільмів українською зменшилась майже в половину – омбудсмен

У секретаріаті Уповноваженого із захисту державної мови проаналізували, скільки фільмів протягом 2019 та 2020 було знято, продубльовано та озвучено українською мовою.

Таку інформацію надало Державне агентство України з питань кіно.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на офіційній сторінці у соцмережі.

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"За інформацією Держкіно, загальна кількість назв фільмів у кінопрокаті та число фільмокопій, знятих, дубльованих, озвучених чи субтитрованих українською мовою у 2019 році становила 523, а у 2020 році, станом на 1 жовтня, – 286", – зазначається у повідомленні.

Тарас Кремінь

🔴 Кількість фільмів, знятих українською мовою 2019 році – 159, що становить 30,9% від загального числа на рік, у 2020 році – 34 (11,8%). 🔴 Кількість фільмів, дубльованих українською мовою у 2019 році – 210, 40,1% від загального числа за рік, у 2020 році – 104 фільми (36,4%). 🔴 Кількість фільмів, озвучених українською мовою у 2019 році – 208 (39,7%), у 2020 році – 123 (43%). 🔴 Кількість фільмів, субтитрованих українською мовою у 2019 році – 58, у 2020 році – 19 (6,6%).

"На жаль, бачимо тенденцію до значного зменшення кількості стрічок, які знімаються українською мовою, що, на моє переконання, свідчить про необхідність посилення державної підтримки українського кінематографа.

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Йдеться і про належне фінансування українського кіно і про забезпечення прозорих умов проведення конкурсу щодо надання державного фінансування кінопроектам, які мають відповідати як критеріям якості, так і національним інтереса", – зазначив Тарас Кремінь.

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