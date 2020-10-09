Українська кіноакадемія вимагає скасувати результат 14-го пітчингу Держкіно

Українська кіноакадемія не погоджується з результатами 14-го конкурсу Державного агентства України з питань кіно.

У академії вимагають скасувати прийняте рішення кінематографії та затвердити новий перелік переможців згідно з умовами конкурсу.

Про це йдеться у офіційній заяві на сайті Української кіноакадемії.

У об'єднанні звернулись до міністра Міністерства культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голови Державного агентства з питань кіно Марини Кудерчук та голови Ради з державної підтримки кінематографії Андрія Дончика.

Фото K.Klimenko/Depositphotos

Зокрема, у кіноакадемії занепокоєні прозорістю критеріїв, на основі яких приймалось рішення Радою з державної підтримки кінематографії, а також нехтуванням оцінок експертних комісій.

"Члени Ради з державної підтримки кінематографії не озвучили чіткі критерії, за якими до переліку переможців не були включені кінопроєкти, що займали перші позиції у рейтингу після оцінювання експертними комісіями, а також не зрозуміла мотивація включити до переліку переможців кінопроєкти, що зайняли значно нижчі позиції у рейтингу, ніж ті, що були виключені", – зазначено в повідомленні.

Крім того, у кіноакадемії заявляють, що умови проведення конкурсу були змінені після його оголошення.

Члени об'єднання також обурені тим, що не було оголошено переможців за напрямками "Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)", "Анімаційні повнометражні фільми (авторські)" та "Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії".

Подібне звернення, з вимогою переглянути результати пітчингу та визначити переможців у пропущених категоріях, опублікувала "Українська гільдія режисерів".

Нагадаємо, що 6 жовтня Рада з державної підтримки кінематографії обрала переможців 14-го пітчингу Держкіно.

Державну фінансову підтримку отримають 72 проєкти із 337. Серед них: "Скажене весілля-3", "Чорнобиль", "Мирний 21" та інші.

З повним переліком переможців можна ознайомитися за посиланням.

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