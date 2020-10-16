У Києві відкрили інфекційне відділення для собак. У планах ще одне – для котів

Дарія Поперечна УП.Життя
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16 жовтня 2020

В столичній ветеринарній клініці комунального підприємства "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" почало працювати інфекційне відділення для собак.

Відтепер полікувати тварин можна на вулиці Ярославській, 13-А .

Про це повідомляють у Департаменті міського благоустрою КМДА.

Наразі заклад може прийняти 12 тварин.

 Фото Flydragonfly/Depositphotos

"Відтепер у закладі стало можливим убезпечити здорових тварин від інфікованих", – зазначають у повідомленні. 

Зазначається, що у відділенні будуть приймати не лише пацієнтів, яких привезуть господарі, а й тварин, які наразі не мають дому. 

Поки що інфекційне відділення розраховане лише на собак, але до кінця року планується також відкриття інфекційного відділення для котів.

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