На уроках – українською, а на перерві – російською. У школах трапився мовний парадокс

У більшості українських шкіл простір спілкування є двонмовним. Коли уроки проводяться українською мовою, проте на перервах учні та вичителі спілкуються російськлою .

Винятком є освітні заклади в західних областях.

Про ситуацію розповіла кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Відділу стилістики, культури мови та соціолінгвістики Інституту української мови НАНУ Оксана Данилевська під час Національного круглого столу "Мова", повідомляють в "Укрінформ".

"Якщо на початок проголошення української незалежності 1991 року українською мовою навчалося лише 47% школярів, то сьогодні ми маємо цифру 90%", – зазначила Оксана Данилевська.

При цьому науковиця зауважила, що загальний простір спілкування в українських школах досі є двомовним, окрім навчальних закладів у західних областях.

Фото oksun70/Depositphotos

Такими є результати дослідження, проведеного Інститутом української мови.

"В Україні склалася парадоксальна ситуація, коли в освітніх закладах набув поширення такий вияв лінгвізму, як диглосія, коли мови чітко розподілені функційно.

Так, українською мовою кращої або гіршої якості послуговуються на умовах, нею викладають, але мовою спілкування на перервах, позашкільних заходів, мовою спілкування вчителів із батьками, дітей поміж собою є російська мова", – розповіла Данилевська.

Науковиця зауважила, що важливо та показовою для учнів є поведінка вчителів, які не повинні перемикатися на іншу мову по закінченні уроку.

"Діти приймають те, що для школи мають бути чітко прописані правила.

І от правило має бути одне, загальне для всіх: якщо це школа з українською мовою навчання, то, безумовно, вчителі мають користуватися цією мовою, не демонструючи подвійні стандарти, коли вони у класній кімнаті користуються українською, а лише лунає дзвоник, виходять у коридор - і перемикаються на російську.

Такий приклад є набагато дієвішим і переконливішим у реальному житті для засвоєння певної мовної поведінки", – вважає експертка.

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