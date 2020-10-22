Шкарлет незадоволений розподілом коштів серед вишів та хоче змінити формулу фінансування

Розподіл коштів серед вишів - несправедливий, тому "Міністество освіти і науки рішуче налаштоване навести лад у питаннях фінансування закладів вищої освіти".

Так вважає очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет. Про плани змінити формулу фінансування він повідомив у своєму Telegram.

У несправедливому розподілі коштів Шкарлет звинувачує попереднє керівництво МОН.

"Свого часу формула фінансування ЗВО була розроблена тими, хто жодного дня не працював у закладах освіти, хто не має стажу ані фінансової, ані педагогічної роботи. Логічно, що це призвело до несправедливого розподілу коштів", - сказав очільник МОН.

Сергій Шкарлет. Фото: Facebook МОН

Йдеться про формулу фінансування вищої освіти, яка почала діяти з 1 січня 2020 року ще за уряду Олексія Гончарука.

Основна її ідея – зняти пряму залежність фінансування вишів від кількості студентів і спрямувати гроші у найкращі заклади, які оцінюватимуться за конкретними показниками.

80% бюджету університети отримують гарантовано для базових видатків, а решта коштів розподіляється залежно від низки показників.

Серед них:

масштаб університету,

його позиції у міжнародних рейтингах,

обсяг залучених із альтернативних джерел коштів тощо.

Кількість студентів – один із кількох, але не єдиний критерій розподілу коштів. У результаті, повідомляли у МОН, університети матимуть більше мотивації підвищувати власну ефективність.

"Ми не будемо фінансувати університети лише по кількості студентів. Будемо оцінювати результати їхньої діяльності. Одним з них буде працевлаштування випускників на посадах, які вимагають кваліфікації вищої освіти, а не будь-де.

Якщо ви випускаєте тих, хто не знаходить собі нормальної роботи, де потрібна вища освіта, вибачте – ви будете втрачати державне фінансування", - пояснював в інтерв'ю "Українській правді. Життя" ексзаступник МОН Єгор Стадний.

Шкарлет каже, що погоджується з тим, що потрібно підтримувати найкращих.

"Водночас формула фінансування повинна враховувати інтереси не лише "обраних" університетів, а також і тих, які готують вчителів, вихователів, працівників сфери культури, лікарів, журналістів тощо", - зазначає очільник МОН.

За його словами, 22 жовтня відбудеться засідання Ради ректорів Київського вузівського центру, де ректори мають "чітко аргументувати, чи все гаразд у тих підходах, які нав’язувалися раніше".

"Сподіваюся, поважні ректори чітко аргументують, чи все гаразд у тих підходах, які нав’язувалися раніше.

Як слід виправляти ситуацію, аби "формула" запрацювала на благо української освіти, без штучних привілеїв та без винятків.

Колеги-освітяни! Ваше бачення важливе. На його основі буде ухвалено рішення задля виправлення помилок, припущених у попередні роки", - сказав Шкарлет.

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