У МОН розповіли, хто повернеться до школи після канікул

Учні 1-4 класів повернуться до школи після осінніх канікул.
Формат навчання 5-11 класів залежатиме від епідемічної ситуації.
Про це повідомив очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі.
"Ми спільно з МОЗ будемо забезпечувати навчання 1-4 класів в очному форматі (після канікул), а 5-11 класів – залежно від епідемічного рівня: у змішаному або дистанційному форматах.
Так само, як учні та їхні батьки, ми розраховуємо на найкращий сценарій, але продовжуємо готуватися до різних викликів", - написав Шкарлет.
|Сергій Шкарлет
За його словами, потрібно також враховувати економічну складову й ті обставини, що дітей непросто залишати вдома без нагляду.
"Наша позиція: діти мають навчатися в повноформатному режимі та здобувати якісну освіту.
Залежно від епідемічного кольору регіону дехто розпочне очне навчання, дехто, якщо це буде "червона" зона, залишиться на дистанційному. На жаль", - додав очільник МОН.
Шкарлет під час брифінгу 21 жовтня додав, що садочки не карантин поки що не закриватимуть.
Нагадаємо, раніше Шкарлет просив перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні.
Також Шкарлет просить перестати політизувати ЗНО з мови і літератури.
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