Яким буде вступ у 2021 році. У МОН затвердили умови прийому на навчання

У Міністерстві освіти та науки затвердили нові умови прийому на навчання у вищі навчальні заклади у 2021 році.

Основний етап вступної кампанії цьогоріч розпочнеться у липні.

Про це повідомили на офіційній сторінці відомства.

Вступники зможуть подавати заяви на вступ у електронному форматі.

У МОН зазначають, що для реєстрації електронного кабінету необхідно мати хоча б один сертифікат ЗНО та документ про повну загальну середню освіту, виготовлений в Україні.

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"Ми також плануємо зробити можливим подання документів на зарахування дистанційно: безпосередньо через електронний кабінет вступника з використанням електронного підпису", – розповіли у відомстві.

При цьому встановлено обмеження кількості заяв, які вступник може подати на контрактну форму навчання – загалом не більш ніж 30 заяв.

"Для уникнення непорозумінь із наданням рекомендацій на контракт, заяви тих вступників, які зараховані на бюджет, будуть автоматично виключені на всі інші конкурсні пропозиції за винятком випадків, коли вступник сам виявить бажання їх залишити (якщо планує навчатися більш ніж за однією освітньою програмою, більш ніж в одному закладі освіті тощо)", – зазначають у міністерстві.

Абітурієнти, які планують вступати на спеціальності гуманітарного та соціального спрямування повинні проходити зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Вступники на інші спеціальності можуть проходити тестування лише з української мови.

При цьому сертифікати ЗНО з української мови та літератури 2018-2020 рр. можна буде використовувати для вступу на всі спеціальності.

Як і минулоріч, вступникам на лікарські спеціальності ("Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія") для того, щоб взяти участь у конкурсному відборі, потрібно буде мати щонайменше 150 балів із другого та третього конкурсних предметів.

Однак ця вимога не буде поширюватися на тих, чий конкурсний бал буде вище 175.

Обов’язковими предметами ЗНО для вступу на ці спеціальності буде українська мова та математика, а третім вступник може обирати біологію, хімію або фізику.

Що зміниться для вступників на магістратуру?

Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) до магістратури буде обов’язковим для всіх спеціальностей.

"Для надання більшої ваги фаховому вступному випробуванню запроваджено вагові коефіцієнти – тепер заклад зможе збільшити вагу бала за фахове випробування, залишивши на іспит з іноземної мови щонайменше 25%", – зазначають у міністерстві.

Вступники, які поланують продовдити навчання на магістратурі зможуть використовувати результати ЄВІ 2020-го та 2021 року, але результати єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) – тільки 2021 року.

Крім того, до 31 грудня 2020 року всі заклади вищої освіти мають затвердити та оприлюднити свої правила прийому, які мають відповідати Умовам прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році.

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