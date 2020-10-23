До школи без смартфонів: школярам можуть заборонити використання гаджетів

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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23 жовтня 2020

В українських  школах хочуть заборонити використання мобільних телефонів та інших пристроїв, які мають підключення до мережі.

Школи зможуть запроваджувати такі правила індивідуально. 

Відповідний законопроект був зареєстрований на сайті Верховної Ради. 

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Як зазначається в документі, використання гаджетів забороняється всім учасникам освітнього процесу, крім осіб з особливими освітніми потребами. 

 Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Як виняток, користуватися технічними засобами можна в навчальних цілях. 

Автори проекту наголошують, що така ініціатива необхідна щоб навчити дітей самостійно обмежувати час, який вони витрачають на соціальні мережі і онлайн-ігри.

"Законопроект розроблено з метою допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж", – зазначається у пояснювальній записці. 

Крім того, на думку авторів, така заборона зменшить випадки інтрнет-булінгу та крадіжок у школах. 

При цьому зазначається, що  остаточне рішення будуть ухвалювати директори шкіл.

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