До школи без смартфонів: школярам можуть заборонити використання гаджетів

В українських школах хочуть заборонити використання мобільних телефонів та інших пристроїв, які мають підключення до мережі.

Школи зможуть запроваджувати такі правила індивідуально.

Відповідний законопроект був зареєстрований на сайті Верховної Ради.

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Як зазначається в документі, використання гаджетів забороняється всім учасникам освітнього процесу, крім осіб з особливими освітніми потребами.

Фото AllaSerebrina/Depositphotos

Як виняток, користуватися технічними засобами можна в навчальних цілях.

Автори проекту наголошують, що така ініціатива необхідна щоб навчити дітей самостійно обмежувати час, який вони витрачають на соціальні мережі і онлайн-ігри.

"Законопроект розроблено з метою допомогти дітям зосередитися на заняттях, навчитися спілкуватися один з одним і скоротити використання соціальних мереж", – зазначається у пояснювальній записці.

Крім того, на думку авторів, така заборона зменшить випадки інтрнет-булінгу та крадіжок у школах.

При цьому зазначається, що остаточне рішення будуть ухвалювати директори шкіл.

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