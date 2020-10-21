Для шкіл знайшли гроші на антисептики на 2020 рік

Кабінет міністрів виділив 540 млн грн на дезінфектори для шкіл на 2020 рік.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 21 жовтня.

Гроші виділили завдяки перерозподілу видатків.

"Місцева влада мала всі необхідні ресурси, аби діти почали навчальний процес у безпечних умовах.

Щоб діти і надалі навчались із дотриманням протиепідемічних заходів, сьогодні ми затвердили пропозицію МОН про виділення 540 млн грн на субвенції регіонам.

Усі школи мають бути забезпечені дезінфекторами", - розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На наступний рік в бюджеті пропонують виділити 1 млрд грн на протиепідемічні заходи саме в школах.

Нагадаємо, раніше гроші для закупівлі антисептиків та масок сподівалися отримати вже в 2021 році.

Також у МОН розповіли, хто повернеться до школи після канікул.

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