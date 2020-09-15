Шкарлет розповів, що буде із вчительськими зарплатами у 2021 році

Виконуючий обов'язки міністра освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що освітній бюджет у 2021 році зросте на 33 мільярди.

При цьому вчителів не позбавлять доплат та надбавок.

Про це очільник міністерства розповів в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Ми ні в якому разі не пішли на зняття будь-яких доплат та надбавок за престижність і вислугу років. Зберегли їх всі.

Але за рахунок зміни першого тарифного розряду, збільшення витрат на оплату праці та збільшення освітньої субвенції майже на 33 мільярди гривень освітній бюджет буде збільшено в наступному році", – зазначив Шкарлет.

За словами очільника МОН, у 2021 році вчителів не позбавлять доплат та надбавок. Фото VitalikRadko/Depositphotos

Загалом, в держбюджеті на 2021 рік передбачено 174 млрд гривень видатків на освіту.

З них 102,5 млрд грн – освітня субвенція на зарплати шкільним вчителям.

Міністр також проанонсував підвищення зарплати вчителям.

"З першого вересня зарплата вчителів підвищиться на 5,8%, але в бюджеті ми разом з Міністерством фінансів заклали, що у наступному році – на 30%", – додав він.

Проте народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун застерігає, що підвищення заробітної плати для вчителів може бути не послідовним.

За її словами, через збільшення суми мінімальної заробітної плати для більш досвідчених освітян зарплати зростуть приблизно на 10%, а для початківців – вполовину.

"Видатки на освіту пропонують збільшити на 28% – це суттєво більше, ніж зростання видатків бюджету загалом – вони збільшилися на 5%.

Основна причина такого зростання – збільшення мінімалки.

У проекті бюджету закладено мінімальну зарплату у 6000 грн з 1 січня, і 6500 – з 1 липня 2021 року.

Це означає, що мінімальна зарплатня "поглинає" оклади усіх посад у дитсадках та школах, і частину університетських.

Звісно, за чинної системи оплати праці до половини зарплатні освітян складають доплати і надбавки, однак у підсумку таке суттєве підвищення мінімалки без зміни системи оплати праці означатиме скорочення розриву між зарплатою молодих вчителів та викладачів і більш досвідчених", – зазначає Совсун.

Стосовно бюджету на освіту, він також передбачає кошти для боротьби з наслідками COVID-19 у школах – 1 млрд гривень.

Нагадаємо, теперішній очільник МОН Шкарлет повідомляв, що знайшов гроші на маски та антисептики для шкіл і проситиме їх в уряду.

Він просив в уряду 3 млрд гривень – це залишки освітньої субвенції у бюджетах місцевих органів самоврядування.

Проте співзасновниця ГО "Батьківський контроль" та "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла, що в деяких місцевих бюджетах немає залишків освітньої субвенції.

На думку колишньої очільниці МОН Ганни Новосад, передбачені кошти заклади освіти зможуть використати ближе до кінця 1 кварталу 2021 року.

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