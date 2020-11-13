В метро та на автобусах коронавірусу не виявлено: лондонське дослідження

У Лондонському метро та в автобусах вчені не знайшли вірусу на поверхнях і в повітрі.

Екcперти з Імперського коледжу Лондона щомісяця проводять тести в транспортній мережі, імітуючи подорож пасажирів і беручи мазки з ескалаторів, поручнів, сховищ для автобусів та зчитувачів Oyster Card.

Це вже другий раз, коли випробування, проведені на станціях метро повернулися негативними, пише The Independent

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Вчені також використовували спеціальний датчик, який всмоктував повітря через фільтр протягом години зі швидкістю 300 л на хвилину. Це більше, ніж швидкість, яку може вдихнути людина.

У метро посилюються заходи прибирання, але пасажирів закликають не нехтувати правилами дистанціювання та носіння маски.

На поверхнях лондонського метро коронавірусу не виявлено. Фото: huangcarlos Depositphotos

Ліллі Матсон, головний директор з охорони здоров'я та навколишнього середовища Транспорту Лондона (TFL), сказала, що негативні результати "надзвичайно обнадійливі" як для TFL, так і для споживачів, які користуються громадським транспортом для основних поїздок протягом усього другого національного блокування.

Професор Рой Андерсон, епідеміолог Імперського коледжу, який не бере участі у дослідженні, заявив, що контакт з поверхнею не є "основною проблемою" передачі коронавірусу.

"Основна проблема – це наша поведінка як людей, так і груп. На відкритому повітрі ймовірність передачі набагато менше, ніж у закритих приміщеннях. Ці частинки переносяться в повітрі. Цей момент є найбільш важливим

"На забруднені поверхні, звичайно, потрібно звернути увагу. Але я вважаю, що це більше пов'язане з аерозольним способом передачі – вдихання цих крапель або мікрокапель".

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Попередні дослідження транспорту та коронавірусу виявили, що шанси підхопити вірус у поїзді – одна з 11 000, згідно з даними Ради з безпеки та стандартів залізниць.

Висновки приходять саме тоді, коли Англія вводить другий національний режим, який також обмежує подорожі.

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