В метро та на автобусах коронавірусу не виявлено: лондонське дослідження

У Лондонському метро та в автобусах вчені не знайшли вірусу на поверхнях і в повітрі.

Екcперти з Імперського коледжу Лондона щомісяця проводять тести в транспортній мережі, імітуючи подорож пасажирів і беручи мазки з ескалаторів, поручнів, сховищ для автобусів та зчитувачів Oyster Card.

Це вже другий раз, коли випробування, проведені на станціях метро повернулися негативними, пише The Independent

Вчені також використовували спеціальний датчик, який всмоктував повітря через фільтр протягом години зі швидкістю 300 л на хвилину. Це більше, ніж швидкість, яку може вдихнути людина.

У метро посилюються заходи прибирання, але пасажирів закликають не нехтувати правилами дистанціювання та носіння маски.

На поверхнях лондонського метро коронавірусу не виявлено. Фото: huangcarlos Depositphotos

Ліллі Матсон, головний директор з охорони здоров'я та навколишнього середовища Транспорту Лондона (TFL), сказала, що негативні результати "надзвичайно обнадійливі" як для TFL, так і для споживачів, які користуються громадським транспортом для основних поїздок протягом усього другого національного блокування.

Професор Рой Андерсон, епідеміолог Імперського коледжу, який не бере участі у дослідженні, заявив, що контакт з поверхнею не є "основною проблемою" передачі коронавірусу.

"Основна проблема – це наша поведінка як людей, так і груп. На відкритому повітрі ймовірність передачі набагато менше, ніж у закритих приміщеннях. Ці частинки переносяться в повітрі. Цей момент є найбільш важливим

"На забруднені поверхні, звичайно, потрібно звернути увагу. Але я вважаю, що це більше пов'язане з аерозольним способом передачі – вдихання цих крапель або мікрокапель".

Попередні дослідження транспорту та коронавірусу виявили, що шанси підхопити вірус у поїзді – одна з 11 000, згідно з даними Ради з безпеки та стандартів залізниць.

Висновки приходять саме тоді, коли Англія вводить другий національний режим, який також обмежує подорожі.

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