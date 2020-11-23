Ув'язнені мають бути одними з перших в черзі по вакцину від COVID-19, заявляють вчені

Злочинців, які відбувають покарання у в'язниці треба вакцинувати одними з перших, коли вакцина стане доступною.

Оксфордські вчені вивчили ризик коронавірусу для ув'язнених і виявили, що через близькість перебування серед інших людей, небажання розкривати симптоми та велику поширеність супутніх захворювань в'язні стають групою "високого ризику".

Професор Зеена Фазел вивчив 28 звітів про спалахи хвороб у в'язницях, включаючи туберкульоз, грип та COVID-19.

Він вважає, що серед політиків та експертів необхідно обговорити питання, як захистити цю "вразливу" групу людей та визначити, де вони перебуватимуть в урядовому списку розподілу вакцин.

В Великій Британії вже є оприлюднені директиви спільного комітету з вакцинації та імунізації про те, хто буде отримувати вакцину в першу чергу, але про в'язнів там не йдеться.

Через густоту заселення в тюрмах, коронавірус може поширюватися дуже швидко. Фото depositphotos

Наразі мешканці та персонал будинків престарілих першими отримають вакцину COVID-19 після її затвердження. Усі, старші 80 років, і співробітники NHS будуть другими.

Професор Фазель сказав, що працівники тюрем повинні потрапити до цієї групи через ризик передачі вірусу від громади у в'язницю, і навпаки.

Вакцинація буде проводитися відповідно до віку та загального стану здоров'я, а здорові до 50 років будуть останніми в черзі.

Однак, за пропозицією професора Фазеля, в'язні повинні пропускати чергу і випереджати 65-річних:

"Є також питання про в'язничного офіцера та іншого в'язничного персоналу - не впевнений, куди їх слід віднести. Можливо, з іншими медичними та соціальними працівниками".

Наразі не має оновлених даних, скільки випадків зараження коронавірусу в українських СІЗО було зафіксовано.

На початку пандемії уповноважена з прав людини Людмила Денісова заявляла, що у пенітенціарних установах України станом на 7 травня підтверджено три випадки коронавірусу в ув'язнених і ще 12 – у персоналу.

Згодом вона повідомила, що за результатами моніторингу протиепідемічний безпековий контроль в тюрмах покращився.

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