Оксфордська вакцина від COVID-19 демонструє "обнадійливу" імунну відповідь у літніх людей

Результати досліджень оксфордської вакцини проти COVID-19 "вселяють надію", що ця вакцина-кандидат може захистити людей віком 60-70 років.

Про це повідомляє BBC.

"Люди літнього віку (віком ≥70 років) мають підвищений ризик важкого захворювання і смерті, якщо у них розвинеться COVID-19, і тому вони є пріоритетом для імунізації, якщо буде розроблена ефективна вакцина", – зазначають автори дослідження.

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Більш слабка імунна система у літніх людей означає, що зазвичай вакцини не так добре їх захищають, як молодих людей.

Але результати випробувань Оксфордського університету показують, що у людей у віці 56-69 років і старше 70 утворювалася імунна відповідь, подібна до тієї, яка була у людей віком від 18 до 55 років.

Результати другої фази дослідження, засновані на даних 560 здорових дорослих добровольців, є "обнадійливими", вважають дослідники.

"Ми були раді бачити, що наша вакцина не тільки добре переноситься літніми людьми, а й стимулює імунні реакції, аналогічні тим, які спостерігаються у молодих добровольців.

Наступним кроком буде перевірити, чи захищатиме ця вакцина від самої хвороби", – зазначив доктор Махеші Рамасамі, дослідник Oxford Vaccine Group.

Через два тижні після другої дози вакцини понад 99% учасників мали імунні реакцію у вигляді нейтралізуючих антитіл.

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Серед учасників були люди різного віку.

Т-клітинна відповідь – ще один показник того, наскільки добре реагує імунна система, – досягла піку через два тижні після першої дози вакцини, незалежно від віку.

"Стійкі антитіла і Т-клітинна відповідь, які спостерігаються у літніх людей в нашому дослідженні, обнадіюють.

До людей, що піддаються найбільшому ризику захворювання COVID-19, відносяться люди із захворюваннями та літні люди.

Ми сподіваємося, що це означає, що наша вакцина допоможе захистити деяких з найбільш вразливих, але для того, щоб в цьому переконатися, потрібні подальші дослідження", – сказав доктор Рамасамі.

Оксфордська вакцина зроблена з ослабленої версії вірусу застуди (відомого як аденовірус) шимпанзе, яка була модифікована так, щоб він не міг розвиватися у людей.

Робота над вакциною почалася в січні, і вона була розроблена менш ніж за три місяці. Перші випробування на людях почалися в квітні в Оксфорді.

Третя фаза випробувань вакцини, під час якої вивчають, наскільки вона ефективна для захисту людей від COVID-19, почалася в кінці серпня і все ще триває.

Нагадаємо, вакцина Pfizer з ефективністю 95% подалась на екстрений дозвіл на використання.

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