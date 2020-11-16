З'явилась друга, ще ефективніша потенційна вакцина від COVID-19

За попередніми даними американської компанії Moderna, ефективність їхньої вакцини-кандидата від COVID-19 становить 94,5%.

У випробуванні брали участь 30 000 людей в США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом в чотири тижні. Іншим робили уколи-плацебо, повідомляє BBC.

Аналіз був заснований на перших 95 пацієнтах з симптомами COVID-19.

Реклама:

Тільки у п'яти випадках COVID-19 був у людей, яким вводили вакцину, 90 людей захворіли з тих, кому вводили плацебо.

Дані також показують, що у випробуванні було 11 випадків важкої форми COVID-19, але жодного випадку у людей, які були імунізовані.

Компанія заявила, що тепер планує звернутися до Управління з продовольства і медикаментів США (FDA), регулюючого органу США, за дозволом на використання вакцини надзвичайних ситуаціях в найближчі тижні, пише The Guardian.

Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Компанія заявила, що до кінця 2020 року у неї буде 20 мільйонів доз, готових до відправки в США, і сподівається зробити від 500 мільйонів до одного мільярда доз для всього світу в наступному році.

Вакцину Moderna оцінить FDA за результатами остаточного аналізу 151 випадів COVID-19 серед учасників випробування, за якими в середньому спостерігатимуть більше двох місяців.

Реклама:

Як працює ця вакцина?

Moderna розробила "РНК-вакцину" - це означає, що в організм вводять генетичний матеріал - мРНК, який клітини потім використовують для виробництва шиповидного білка, який вірус використовує для причеплення до клітини.

За допомогою цього в організмі виробляються вірусні білки, але не весь вірус, чого достатньо, щоб навчити імунну систему атакувати вірус.

Пітер Опеншоу, професор експериментальної медицини Імперського коледжу в Лондоні, вважає, що результати Moderna вселили оптимізм щодо того, що в найближчі кілька місяців буде доступний вибір хороших вакцин проти COVID-19.

За його словами, залучення людей з групи ризику і людей похилого віку до випробування вакцин Moderna передбачає, що вакцина захистить тих, хто найбільш вразливий до захворювання.

Якщо результати залишаться настільки ж вражаючими, вакцина Moderna потенційно може мати велику перевагу над вакциною Pfizer.

У той час як вакцина Pfizer вимагає заморозки від -70 ° C до -80 ° C для транспортування і зберігання, компанія Moderna заявила, що вона поліпшила термін придатності і стабільність власної вакцини, що означає, що її можна зберігати при стандартних температурах охолодження від 2°C до 8°C протягом 30 днів.

Компанія стверджує, що вакцину можна тримати протягом шести місяців при температурі -20°C для транспортування і тривалого зберігання.

Проте український науковець Віктор Досенко вважає, що проблема для доставки ліків та вакцин, які мають перебувати у ємностях з низкою температурою вже вирішена, зокрема для України.

Нагадаємо, в Україні нещодавно представили перші результати досліджень української вакцини від COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.