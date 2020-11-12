Ляшко розповів, коли будуть відомі дати поставки та кількість вакцини для України

Україна отримує інформацію про орієнтовні дати поставки, кількість та вартість вакцини 19 листопада.

Питання буде вирішуватися під час засідання правління ініціативи COVAX.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 12 листопада.

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Довідково: COVAX – механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику.

"Україна працює з механізмом COVAX, який забезпечить поставку в Україну вакцини проти коронавірусної хвороби в разі її реєстрації з доведеною безпечністю і ефективністю...

На найближчому засіданні правління COVAX, яке відбудеться 19 листопада, вже будуть чітко розуміти орієнтовні дати поставки, а також орієнтовну кількість та вартість вакцини, яку Україна буде отримувати" – зазначив Віктор Ляшко.

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Санітарний лікар додав, що Україна входить до переліку 92 країн, які отримають або спеціальну ринкові ціну, або вакцину в рамках механізму безкоштовно.

Загалом у рамках ініціативи у Міністерстві охорони здоров'я планують отримати вакцину для 20% населення.

Проте вакцина буде надходити у країну траншами.

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"Сьогодні ми чітко розуміємо, що отримаємо кількість доз, що буде дорівнювати 20% від кількості населення.

Якщо ми перераховуємо від нашої офіційної статистики, то мова йде про максимум 8,5 млн доз.

Перший транш ми очікуємо в розмірі 3% – це 1 млн 250 тис доз", – розповів Ляшко.

Раніше замміністра зазначав, що найперше вакцину повинні отримати пріоритетні групи населення.

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