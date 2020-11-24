Шкарлет хоче призначити собі дев’ятого заступника та скоротити держекспертів – джерело

Очільник міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет пропонує скоротити кількість директоратів з шести до чотирьох, кількість державних експертів зменшити з 93 до 50.

Натомість у МОН з'явиться вже 9-й заступник міністра.

Про це повідомила народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун у Facebook.

"Для цього директорат вищої освіти – об’єднають з директоратом професійної освіти.

І це – на фоні розмов про те, що варто приділяти цільову увагу професійній освіті! Директорат шкільної освіти буде об'єднаний з директоратом дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти. Без коментарів", - розповідає Совсун.

За її словами, у 2014-2016 роках у міністра було 5 заступників.

"Потім кількість потрохи зростала, але от зараз – додають дев’ятого!

І найсмішніше (а воно ж – найсумніше): ці "9 друзів Шкарлєта" керуватимуть 4 (ЧОТИРМА) директоратами. Це 2,25 заступники на один директорат", - додає народна депутатка.

За її словами, після Табачника, який був міністром МОН при Януковичі, міністерство потребувало суттєвого очищення.

Можливості з’явились після 2016 року – з запуском реформи державної служби.

"Тоді почали створювати окремі директорати в рамках міністерств, в які йшли працювати висококласні фахівці ззовні – на достойні зарплати", - розповідає Совсун.

Зарплату новим спеціалістам виплачують великою мірою за кошти ЄС.

Нагадаємо, Європейський союз нещодавно вже вдруге попередив Україну через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти.

"Представництвом отримано критичний сигнал сторони ЄС, зокрема Групи підтримки України в ЄК, щодо очікуваних змін штатної структури центрального апарату Міністерства освіти і науки України.

Як зазначається, SGUA відомо, що проєкт змін було погоджено Міністерством фінансів України та буде затверджено наказом МОН незабаром, попри чисельні офіційні сигнали ЄС", - йдеться у листі.

На думку ЄК, запропоновані зміни загрожують зривом реформ професійно-технічної освіти, вищої освіти, призведуть до зменшення спроможності міністерства розробляти та реалізовувати освітню політику та міжнародні проєкти, в тому числі спільні з ЄС.

Шкарлет відреагував на інформацію про перше попередження від ЄС через небезпеку змін у міністерстві, заявивши, що процитовані уривки із листа представництва Євросоюзу були вирвані з контексту.

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