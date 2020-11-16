Шкарлет заговорив про навчання у школі з 5 років

Очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, яким він бачить навчання з 5 років в школі.

Про це Шкарлет написав у своєму Telegram.

За його словами, не йдеться про те, що діти в 5 років мають сидіти за партами упродовж 35 хвилин уроку.

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"Погоджуюсь, що діти в 5-річному віці й діти у 6 років мають абсолютно різні рівні психофізичного розвитку, і дійсно, в організації освітнього процесу мають бути також зовсім різні підходи.

Не йдеться про те, що діти в 5 років мають сісти за парти на 35 хвилин уроку. Натомість обговорюються нові форми здобуття знань та набуття компетентностей із подальшою зміною державних освітніх стандартів і програм", - зазначив очільник МОН.

Раніше Шкарлет вже озвучував ідею щодо початку навчання з 5 років.

Очільник МОН розповів, що у світі сьогодні багато країн розпочинають навчання дітей з п’яти років, зокрема, США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни.

"Сподіваюся на плідне обговорення. Процес опрацювання пропозицій навряд чи буде швидким, але точно не буде одностороннім.

Адже головний пріоритет міністерства – інтереси дітей", - сказав Шкарлет.

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Раніше Шкарлет просив перестати політизувати ЗНО з мови і літератури.

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