Підприємці, які обмежили роботу через карантин, отримають по 2000 грн на дітей

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
9993
25 листопада 2020

 Фізичні особи підприємці (ФОПи), які на період карантину обмежили свою роботу, отримають виплати на забезпечення дітей. 

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряд 25 листопада. 

Кошти отримають підприємці, які мають в родині дитину віком до 10 років.

Реклама:

Сума виплати на одну дитину складатиме 2 тисячі гривень

Програма буде діяти з 1 листопада по 31 грудня цього року

 Фото AntonMatyukha/Depositphotos

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що така програма  соціального захисту уже працювала у травні -серпні цього року. 

Тоді виплати отримали 87 тисяч підприємців для понад 115 тисяч дітей

Відповідно заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, будуть подовжені автоматично. 

Нові підприємці, які хочуть скористатися такою програмою підтримки зможуть звернутися за її призначенням із заявою і необхідними документами до 15 грудня 2020 року

Реклама:

Загальне фінансування для українських родин за цією програмою до кінця року складе близько 1 млрд грн.

Фінансування такої програми буде здійснене за рахунок Фонду по боротьбі з COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Кабмін ще на рік переніс ріст зарплат вчителів. Але Шкарлет запевняє, що підвищення буде

В Мінсоцполітики пояснили, як контролюватимуть гроші, які виплатять замість "пакунку малюка"

ЮНІСЕФ ініціює повернення "бейбі-боксів", які замінили грошовими виплатами

МОЗ звинувачує Нацслужбу здоров'я у зриві виплат медикам "швидкої". НСЗУ це заперечує

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 41
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2192
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3007
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат