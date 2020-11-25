Підприємці, які обмежили роботу через карантин, отримають по 2000 грн на дітей

Фізичні особи підприємці (ФОПи), які на період карантину обмежили свою роботу, отримають виплати на забезпечення дітей.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряд 25 листопада.

Кошти отримають підприємці, які мають в родині дитину віком до 10 років.

Сума виплати на одну дитину складатиме 2 тисячі гривень.

Програма буде діяти з 1 листопада по 31 грудня цього року.

Фото AntonMatyukha/Depositphotos

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що така програма соціального захисту уже працювала у травні -серпні цього року.

Тоді виплати отримали 87 тисяч підприємців для понад 115 тисяч дітей.

Відповідно заявки, які були подані у травні-серпні за цією програмою, будуть подовжені автоматично.

Нові підприємці, які хочуть скористатися такою програмою підтримки зможуть звернутися за її призначенням із заявою і необхідними документами до 15 грудня 2020 року.

Загальне фінансування для українських родин за цією програмою до кінця року складе близько 1 млрд грн.

Фінансування такої програми буде здійснене за рахунок Фонду по боротьбі з COVID-19.

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