Як тепер працюватимуть школи та дитсадки у червоній зоні. Розповів Ляшко

Міністерство охорони здоров'я пропонує уряду встановити додаткові карантинні обмеження в країні.

При цьому у відомстві хочуть дозволити функціонування дитячих садків у червоні зоні.

А також також дозволити учням початкових класів відвідувати школу.

Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 5 листопада.

Фото oksun70/Depositphotos

"Пропоную розглянути можливість і дозволити працювати на території з червоним рівнем епідеміологічної небезпеки дитячим садочкам та школам з 1 по 4 клас", – зазначив Ляшко.

При цьому учнів 5-11 класів у міністерстві рекомендують відправляти на дистанційну освіту.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степапанов роповідав, що на початок листопада 912 навчальні заклади перейшли на дистанційку через спалах коронавірусної хвороби.

відвідування закладів дошкільної, закладів загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтами, у яких підтверджений COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу. За його словами,, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтами, у яких підтверджений COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу.

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