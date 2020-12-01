Рада хоче дозволити батькові йти в декрет

Депутати хочуть розширити можливість чоловіка у праві догляду за дитиною.

У першому читанні "за" відповідний законопроект 3695 проголосували 301 депутат.

Зокрема, передбачається:

💁‍♂️ Право батька брати додаткову відпустку до 2 тижнів одразу після народження дитини.

💁‍♂️ Рівні можливості брати відпустку по догляду за дитиною до 3 років для батька та матері

💁‍♂️ Можливість для батька з багатодітної родини або родини, у якій є дитина з інвалідністю, брати додаткову відпустку по догляду за дитиною.

Окрім того, рада вносить зміни до Кодексу законів про працю та закону "Про відпустки", де пропонується право на оплачувану відпустку для "однієї із перелічених осіб:

чоловіку, дружина якого народила дитину;

батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки;

бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

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