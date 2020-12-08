МОН хоче запровадити платне ЗНО з додаткових предметів

Дарія Поперечна УП.Життя
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8 грудня 2020

Зовнішнє незалежне оцінювання з додаткових предметів може бути платним. 

Планується, що учасники тестування, які хочуть здати більше тестових предметів, ніж встановлено Міністерством освіти і науки, будуть робити це за власний кошт. 

Такі нововведення були внесені у проєкт змін до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Наразі документ винесений МОН на громадське обговорення.

 Фото VIPDesignUSA/Depositphotos

У проєкті зазначається, що учасник ЗНО має право на проходження тестувань з установленої кількості навчальних предметів коштом державного бюджету.

Або понад встановлену МОН кількість навчальних предметів коштом фізичних і юридичних осіб у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Цьогоріч учасники ЗНО зможуть складати ЗНО із 5 предметів. До цього часу максимальна кількість була 4.

До переліку обов'язкових предметів у 2021 році додали математику. 

Раніше випускники могли обирати між математикою та історією України.

Після схвалення проєкту змін МОН спільно з Українським центром оцінювання якості освіти розробити відповідний порядок здійснення оплати за складання додаткових тестів, повідомляють у Освіта.ua.

Проте зазначається, що через комплексність питання, брати участь у платному ЗНО учасники зможуть не раніше 2022 року.

Громадське обговорення запропонованих змін триватиме до 21 грудня.

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