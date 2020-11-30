121 тис. учнів на самоізоляції: у МОЗ розповіли, яка ситуація із COVID-19 у школах

У Міністерстві охорони здоров'я зібрали статистику стосовно захворюваності та поширення коронавірусної хвороби у школах.
Зокрема, наразі на COVID-19 загалом хворіє 5195 учнів та 9 600 вчителів.
При цьому з 1 вересня захворіло майже 12 тисяч учнів, та близько 24,5 тисяч вчителів.
Про таку ситуацію розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада.
|Фото oksun70/Depositphotos
Він також розповів, що на самоізоляції через контакт з хворим на коронавірусну хворобу перебуває 121 тис. учнів та 7800 педагогів.
При цьому загалом знаходиться на самоізоляції 4741 клас .
А шкіл, які працюють дистанційно, через те, що 50% класів відправлено на самоізоляцію наразі 591.
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