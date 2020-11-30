121 тис. учнів на самоізоляції: у МОЗ розповіли, яка ситуація із COVID-19 у школах

Дарія Поперечна УП.Життя
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30 листопада 2020

У Міністерстві охорони здоров'я зібрали статистику стосовно захворюваності та поширення коронавірусної хвороби у школах. 

Зокрема, наразі на COVID-19 загалом хворіє 5195 учнів та 9 600 вчителів

При цьому з 1 вересня захворіло майже 12 тисяч учнів, та близько 24,5 тисяч вчителів

Про таку ситуацію розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада. 

 Фото oksun70/Depositphotos

Він також розповів, що на самоізоляції через контакт з хворим на коронавірусну хворобу перебуває 121 тис. учнів та 7800 педагогів

При цьому загалом  знаходиться на самоізоляції 4741 клас

А шкіл, які працюють дистанційно, через те, що 50% класів відправлено на самоізоляцію наразі 591.

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