Випускників шкіл хочуть звільнити від підсумкової атестації у 2021 році, але не скасувати ЗНО

Через пандемію Міністерство освіти України розглядає варіант відміни Державної підсумкової атестації у формі ЗНО для випускників, які в 2021 році завершують навчання у школах.
Про це повідомив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в коментарі Освіта.ua.
За його словами, в УЦОЯО було розроблено декілька моделей проведення ЗНО у 2021 році.
Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти.
|До розгляду питання Верховна Рада повернеться в березні Фото: shock depositphotos
Наразі в Центрі визначили пріоритетною модель, за якої державна підсумкова атестація для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, відбуватиметься за вибором випускника – або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО.
Утім, такий вибір зможуть робити, тільки ті, хто не планує вступати до університетів. Для абітурієнтів ЗНО буде проведено у встановлені терміни.
Дати проведення ЗНО у 2021 році
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"У разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань.
Така ситуація пов‘язана з тим, що значна частина учасників тестування з числа учнів закладів вищої освіти і переважна більшість із числа учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА", – зазначив Валерій Бойко.
Утім, за українським законодавством, проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО.
"У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада має прийняти відповідні законодавчі зміни, які унормують можливість проведення у 2021 році ДПА за рівень повної загальної середньої освіти не лише у формі ЗНО", – підкреслив Валерій Бойко.
Парламент повернеться до цього питання не раніше березня, тому що тільки тоді буде видно приблизну епідемічну ситуацію.
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