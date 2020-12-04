Випускників шкіл хочуть звільнити від підсумкової атестації у 2021 році, але не скасувати ЗНО

Через пандемію Міністерство освіти України розглядає варіант відміни Державної підсумкової атестації у формі ЗНО для випускників, які в 2021 році завершують навчання у школах.

Про це повідомив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко в коментарі Освіта.ua.

За його словами, в УЦОЯО було розроблено декілька моделей проведення ЗНО у 2021 році.

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Відповідно до деяких з них пропонується звільнення від обов'язкової державної підсумкової атестації у формі ЗНО здобувачів повної загальної середньої освіти.

До розгляду питання Верховна Рада повернеться в березні Фото: shock depositphotos

Наразі в Центрі визначили пріоритетною модель, за якої державна підсумкова атестація для осіб, які у 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти, відбуватиметься за вибором випускника – або в закладі освіти (письмова чи усна форма, зокрема з використанням дистанційних технологій), або у формі ЗНО.

Утім, такий вибір зможуть робити, тільки ті, хто не планує вступати до університетів. Для абітурієнтів ЗНО буде проведено у встановлені терміни.

Дати проведення ЗНО у 2021 році

Предмет Дата проведення Реклама: Хімія 21 травня (п’ятниця) Іспанська мова 24 травня (понеділок) Німецька мова 24 травня (понеділок) Французька мова 24 травня (понеділок) Англійська мова 25 травня (вівторок) Математика 28 травня (п’ятниця) Українська мова 01 червня (вівторок) Українська мова та література 01 червня (вівторок) Історія України 04 червня (п’ятниця) Фізика 07 червня (понеділок) Біологія 10 червня (четвер) Географія 15 червня (вівторок)

"У разі вибору зазначеної моделі зменшиться кількість учасників ЗНО з кожного предмета, а отже, і загальна кількість тестувань.

Така ситуація пов‘язана з тим, що значна частина учасників тестування з числа учнів закладів вищої освіти і переважна більшість із числа учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти реєструється для участі в ЗНО виключно з метою проходження ДПА", – зазначив Валерій Бойко.

Утім, за українським законодавством, проходження ДПА за рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів має обов’язково здійснюватися у формі ЗНО.

"У зв’язку з цим, у разі обрання такої моделі проведення ЗНО-2021, Верховна Рада має прийняти відповідні законодавчі зміни, які унормують можливість проведення у 2021 році ДПА за рівень повної загальної середньої освіти не лише у формі ЗНО", – підкреслив Валерій Бойко.

Парламент повернеться до цього питання не раніше березня, тому що тільки тоді буде видно приблизну епідемічну ситуацію.

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